Умер оператор фильма «Калина красная» Анатолий Заболоцкий

В возрасте 90 лет скончался оператор фильмов «Калина красная», «Через кладбище» и «Альпийская баллада» Анатолий Заболоцкий. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Заболоцкий участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов, широкую известность получил после выхода фильма «Калина красная». Награжден Международной премией Андрея Первозванного «За Веру и Верность». За фильм «Слово для защиты» кинооператор получил Премию Ленинского комсомола.

Также публике хорошо известны созданные Заболоцким воспоминания о соратнике и друге Василии Шукшине «Шукшин в кадре и за кадром. Записки кинооператора».

«Мы искренне скорбим и прощаемся с прекрасным, достойным человеком, художником, мастером», — поделились в Союзе кинематографистов.