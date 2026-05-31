Сегодня 05:27 Лицо «спившегося интеллигента», а душа Гамлета. Георгий Бурков: каким он был в жизни и на сцене?

Георгию Буркову 31 мая могло бы исполниться 93 года. Для миллионов зрителей он навсегда остался тем самым Мишкой из «Иронии судьбы», завхозом из «Служебного романа» и дебоширом из «Гаража». А кем он был на самом деле? Почему человек, которого вся страна считала «своим парнем», втайне мечтал играть Гамлета и короля Лира? И как вышло, что долгожданная главная роль стала для него последней?

Актер, который хотел других ролей Георгия Буркова запомнили как вечного «своего парня» — незадачливого Петю из «Зигзага удачи», завхоза из «Служебного романа» или выпивоху Мишу из «Иронии судьбы». Всенародная слава пришла к нему именно в этом амплуа: комик, балагур, чудик. Но сам актер мечтал о совершенно других ролях. В личных дневниках Георгий Бурков писал о Смоктуновском, о высокой трагедии, о желании играть сложных драматических героев — Гамлета, Дон Кихота, короля Лира.

Режиссер Эльдар Рязанов увидел в нем «лицо спившегося русского интеллигента» и ненароком намертво приклеил этот образ к актеру. А друзья актера вспоминали, что в жизни он был совсем другим человеком — за экранной маской рубахи-парня скрывался аскет, книголюб и философ. Как же вышло, что «свой парень» оказался непризнанным Гамлетом советского кино? Пермский самородок Георгий Бурков появился на свет 31 мая 1933 года в Перми, в семье главного механика завода. Мать назвала его Жоржем в честь французского писателя Жоржа Сименона, чьи романы она обожала. В военные годы в Пермь эвакуировали Мариинский театр, и мальчишки смотрели все спектакли подряд — вход для детей сделали бесплатным. Позже актер вспоминал в дневниках, как показывал увиденное на сцене раненым в госпиталях. Окончив школу, Бурков по настоянию отца поступил на юридический факультет Пермского университета. А параллельно с учебой он занимался в вечерней студии при Пермском драматическом театре. Он пытался поступить в театральные вузы, но судьба словно испытывала его характер на прочность. Четыре раза приемные комиссии отказывали Буркову.

Оставив тщетные попытки, молодой человек бросил юрфак и уехал работать в провинциальные театры — Березники, Пермь, Кемерово. Там он набирался опыта, читал книги по актерскому мастерству в пермских библиотеках. Однажды московский театральный критик Ольга Пыжова увидела его игру и порекомендовала его режиссеру Театра имени Станиславского Борису Львову-Анохину: «Во рту полная каша, страшненький, но играет как бог!». Этого оказалось достаточно, чтобы Буркова пригласили работать в Москву. Маньяк или семьянин? Актер, которому уже был 31 год, только появился в труппе Театра имени Станиславского, а уже стал главной темой для обсуждений. Накануне своего дебюта Бурков встретил в общежитии старого друга из Кемерова, и они отметили встречу так, что актер попросту проспал первый спектакль. Премьеру отменили, а наутро театр вывесил приказ об увольнении. Бурков уже собирал вещи, когда Львов-Анохин позвал его в кабинет и предложил остаться без зарплаты, на общественных началах, пообещав платить ему сто рублей из своего кармана. Однажды 18-тилетняя актриса Татьяна Ухарова подошла к доске объявлений в фойе и увидела там худого сутулого мужчину в смешном клетчатом пиджаке и старом красном свитере. Девушка с любопытством рассматривала «провинциального самородка», о котором судачил весь театр.

Они разговорились, и Бурков вызвался проводить новую знакомую до автобусной остановки. Этой прогулкой дело не ограничилось — они начали встречаться, подолгу бродили по городу и говорили обо всем на свете. Бурков оказался невероятно образованным и начитанным человеком, и Татьяна, выросшая в артистической семье, впервые встретила собеседника такого масштаба. Через несколько недель общения Бурков пригласил девушку к себе в гости — в съемную комнату в ужасном деревянном доме. Сама комната оказалась светлой и убранной, всюду стояли стеллажи с книгами, которые поразили Татьяну. После той встречи Бурков перестал скрывать свои чувства. На следующее утро он сделал ей предложение, которое Татьяна приняла, хоть и не ожидала этого. Родители невесты пришли в ужас. Отец недавно прочитал в «Правде» заметку о пермском маньяке, который знакомился с юными москвичками, и заподозрил в этом Буркова. Мать Буркова тоже рыдала: невестка оказалась слишком хилой — крошечная «пигалица» с косами, которая весила всего около 40 килограммов. Она причитала, что она не сможет даже родить.

Свадьбу сыграли в июне 1965 года в театральном общежитии. Из родителей не пришел никто — ни с той, ни с другой стороны. Молодожены ютились в съемных углах и жутко нуждались в средствах. Но Татьяна вспоминала то время без горечи: «Такие испытания, как безденежье, бедность и неустроенность, сплавляют людей». В мае 1966 года у пары родилась дочь Маша. Бурков оказался трогательным отцом, сам пеленал малышку, купал, вставал к ней по ночам и гулял с коляской. Когда дочь подросла, он читал ей книги, придумывал сказки и рисовал страшного цыгана, который якобы следит за ее поведением. Бурков терпеть не мог рестораны и всегда стремился домой. Даже есть он предпочитал только домашнюю еду. Зигзаги удачи и «Лицо спившегося интеллигента» Большое кино заметило Буркова не сразу, но метко. Режиссер Эльдар Рязанов пригласил актера на пробы и вынес короткий вердикт: «У него идеальное лицо спившегося русского интеллигента». Фильм 1968 года «Зигзаг удачи» сделал Буркова звездой комедийного плана. Рязанов закрепил успех в «Стариках-разбойниках», где Бурков снова сыграл обаятельного неудачника. Режиссеры наперебой предлагали ему роли «своих парней» — чудаковатых, слегка подвыпивших, вызывающих у зрителя теплую улыбку. Сам актер уже тогда чувствовал, как амплуа зажимает его в тисках.

Василий Шукшин разглядел в Буркове не комика, а трагика и позвал в «Печки-лавочки» на роль поездного вора. Сценарий требовал от героя Буркова хулиганской харизмы и глубины, а не просто смеха. Накануне съемок у актера с женой произошла ссора, и Татьяна оставила ногтями глубокую царапину на его лице. Шукшин, увидев его в гримерной, только рассмеялся: «Вору такой шрам — к лицу» — и запретил гримерам что-либо закрашивать. В «Калине красной» Бурков сыграл Губошлепа — главаря банды, который пытается вернуть Егора Прокудина в криминальное прошлое. Шукшин доверил ему не эпизод, а полноценного злодея, и Бурков сыграл его настолько убедительно, что после выхода фильма настоящие уголовники принимали актера «за своего». Смерть Шукшина в 1974 году стала для Буркова катастрофой, к тому же именно он первым обнаружил тело друга в каюте теплохода во время съемок «Они сражались за Родину». Потеря единственного режиссера, который видел в нем не клоуна, а трагика, навсегда изменила его творческую судьбу.

А страна тем временем продолжала смеяться над его героями. Мишка из «Иронии судьбы», завхоз из «Служебного романа», дебошир из «Гаража». Казалось, зрители требовали от Буркова только такого характера. Сам актер считал лучшими своими работами совсем другие роли. Генерал Панфилов в «Волоколамском шоссе» и геолог в «Человеке, которому везло» остались в тени его комедийных персонажей. Последняя, так и не сыгранная роль В 1990 году Эльдар Рязанов написал сценарий «Небеса обетованные» и позвал Буркова на главную роль — президента сообщества бездомных. Актер наконец получил шанс сыграть не эпизод, а полноценного героя. Рязанов даже не рассматривал других кандидатур. Роль писали специально под Буркова, учитывая его фактуру и манеру игры. За день до получения сценария Бурков остался дома один. Он полез за книгой на верхнюю полку, встал на журнальный столик на колесиках, поскользнулся и упал. Актер ударился бедром о старинный медный набалдашник в виде льва и получил осколочный перелом шейки бедра. Врачи провели успешную операцию. Но через два дня после вмешательства у актера оторвался тромб, который закупорил легочную артерию. 19 июля 1990 года Георгия Буркова не стало.

Роль президента в «Небесах обетованных» сыграл Валентин Гафт. Рязанов говорил, что она была написана «под дыхание» Буркова. Он ушел в 57 лет, на взлете, за день до того, как получил сценарий своей первой главной роли. Он так и не узнал, каково это — стоять перед камерой не в эпизоде, а в центре кадра. Завтра ему исполнилось бы 93 года. И пусть главную роль у Рязанова сыграл другой, в нашей памяти Бурков наконец получил то, чего так хотел, — возможность быть большим трагическим актером.