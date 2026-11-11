Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была не только талантливой артисткой, но и цельной личностью. Об этом 360.ru рассказал режиссер и кинооператор Михаил Агранович.

Он назвал покойную замечательным человеком.

«Она была сформирована таким образом, что к ней можно прислушиваться, читать у нее в глазах, в большом, высоком ключе слово. Она несла свою роль как актриса, как личность, как человек, как мать, как женщина», — подчеркнул режиссер.

Агранович добавил, что артистке удалось завоевать всенародную любовь и признание.

«Во всех этих качествах она была прекрасна и любима зрителями и народом», — добавил он.

Федосеева-Шукшина умерла 6 ноября в больнице из-за сердечной недостаточности. Ее отпевание прошло сегодня в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. На церемонию прощания пришли ее родные, коллеги, друзья и поклонники. Артистку похоронят рядом с мужем Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище.