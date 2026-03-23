Актриса Мария Шукшина предложила развивать социальное кино в России

В 2026 году на Московском экономическом форуме, который пройдет 7–8 апреля на площадке Цифрового делового пространства столицы, помимо финансовых показателей промышленности, будут обсуждаться задачи по укреплению культурной идентичности России. Актриса Мария Шукшина подчеркнула значение культуры и кинематографа в раскрытии созидательной энергии общества, приведя в пример советский кинематограф разных периодов. Об этом написала «Типичная Москва» .

Она отметила, что в 30-е годы кинематограф поднимал и укреплял боевой дух народа, а во время Великой Отечественной войны стал верным соратником как на фронте, так и в тылу.

По ее мнению, советское кино было мощным инструментом воспитания. Оно целенаправленно формировало у зрителей бережное отношение к истории, семье и Отечеству, поскольку опиралось на единую государственную идеологию. Фильмы того времени были наполнены идеями созидания, уважения к труду и социальной ответственности.

В постсоветской России, в условиях отсутствия государственной идеологии, кинематограф, по словам Шукшиной, «обесценил» эти устои. Современная индустрия развлечений, по ее мнению, обслуживает эскапистские потребности молодежи, уводя ее от реальных проблем в мир «киносказок» и вульгарных ремейков. Это приводит к инфантилизации, проблемам с самоидентификацией и неспособности молодого поколения ответить на вопросы о своем предназначении.

В качестве решения Шукшина предлагает развивать социальное кино, которое будет отражать реалии сегодняшнего дня и ставить перед зрителем важные вопросы: «Кто мы и куда идем?».