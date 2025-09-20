«Читаю по бумажке, чтобы не забыть». Почему Федоссева-Шукшина решила обнародовать завещание через «Пусть говорят»

Легендарной актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, борющейся с тяжелыми последствиями инсульта и деменции, пришлось публично озвучить свою последнюю волю. На фоне семейного разлада звезда отечественного кинематографа распорядилась наследством, пытаясь примирить дочерей и обеспечить себе достойный уход в последние годы жизни. Ее видеообращение в программе «Пусть говорят» на Первом канале продемонстрировала ее дочь Ольга Шукшина, которая в одиночку заботится о матери.

По словам дочери актрисы, события пятилетней давности актриса вспоминает с трудом, а повороты сюжета в разговоре даются ей сложно. При этом воспоминания о ленинградском детстве и послевоенных годах сохраняются в мельчайших подробностях. Сейчас Федосеева-Шукшина живет в скромной квартире в Новой Москве. Врачи рекомендовали покой и отдых от проблем, однако о специализированном учреждении речь не идет.

Фото: РИА «Новости»

В доме стараются не произносить слово «деменция», принимая любимого человека таким, какой он есть. Однако болезнь не смогла стереть ее самые глубокие и болезненные переживания, связанные с давним расколом в собственной семье. Семейный раскол Сердечную боль актрисе причиняет затяжной конфликт между ее дочерьми — Ольгой и Марией.

Не могу вспомнить, что случилось, как произошла ссора… У них была такая любовь! Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. В общем, для меня это все сложно. Лидия Федосеева-Шукшина актриса

Ольга утверждает, что ухаживает за матерью в одиночку, а визиты других членов семьи прекратились. На фоне этой эмоциональной бури Федосеева-Шукшина приняла практическое решение распорядиться наследством. Вопросы наследства В качестве доказательства ясности сознания и вменяемости актрисы Ольга продемонстрировала видеообращение матери. В нем Федосеева-Шукшина зачитала свою волю, обращаясь к памятке, чтобы ничего не забыть.

Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери Маше на свои похороны. Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольге. Читаю по бумажке, потому что хочу ничего не забыть. Лидия Федосеева-Шукшина

Благодарность и надежда на лучшее Кроме того, в своем видеообращении Лидия Николаевна выразила признательность дочери.

Я безмерно благодарна дочери Ольге, которая заботится обо мне. Которая не щадит себя и свое здоровье. Недавно она перенесла тяжелую операцию на позвоночнике и поэтому мы приняли решение переехать в Новую Москву. Потому как для моего заболевания требуется тщательное наблюдение круглосуточно. Лидия Федосеева-Шукшина

Несмотря на серьезные диагнозы и семейные распри, Федосеева-Шукшина старается сохранять оптимизм и уверенность. Сама она говорит, что чувствует себя «молодо и уверенно», демонстрируя удивительную силу духа.