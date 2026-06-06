Дочь-бодибилдер Марии Шукшиной разругалась с тетей из-за фамилии

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна после увлечения бодибилдингом потеряла связь с семьей. Тетя Ольга Шукшина раскритиковала ее в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» .

Дочь актрисы от переводчика Артема Трегубенко пришла в студию, чтобы рассказать о судебной тяжбе с бывшим мужем за сына. Мальчик уже год живет у отца и не видится с матерью.

Поддержать племянницу пришла ее тетя. Сначала Шукшина посочувствовала родственнице и похвалила за упорство. Она рассказала о «проклятии Шукшиных», из-за которого третье поколение семьи воюет с бывшими супругами за детей.

«Это какой-то порочный круг, из которого надо выбираться», — сказала она.

Затем Шукшина осудила племянницу за нежелание общаться с родственниками. Ей также не понравились откровенные фотографии накаченного тела в соцсетях.

«Если ты на весь экран выставляешь свою пятую точку, а потом мы видим заголовок „Внучка русского писателя Шушкина выставила свой …“, то это больно, это бьет по фамилии», — сказала она.

Ранее Трегубенко воссоединилась с матерью. Актриса вычеркнула дочь из своей жизни за увлечение бодибилдингом.