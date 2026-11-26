Умер Бангис Счастливый из «Убойной силы», он перенес операции и болел раком

Ушел из жизни известный актер российских фильмов и сериалов Бангис Счастливый. Артисту было 63 года, о его смерти РИА «Новости» сообщили родственники актера.

В семье Счастливого рассказали, что умер он еще в понедельник, 23 ноября. Все последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием. По информации aif.ru, у актера диагностировали рак пищевода.

Его подруга Марина рассказала изданию, что артист перенес две операции. Хирургическое вмешательство не помогло.

Где похоронят Бангиса Счастливого

При этом родственники актера в разговоре с РИА «Новости» назвали другую локализацию заболевания, рак желудка. Семья также подтвердила, что причиной смерти Бангиса Счастливого стала онкология.

Церемонию прощания с Бангисом Счастливым запланировали на 28 ноября. Она пройдет в Санкт-Петербурге. Мероприятие начнется в полдень, близкие и друзья усопшего смогут проститься с ним в зале «Память Бесконечна». Адрес учреждения — Партизанская улица, 8А, строение три.

Затем тело актера кремируют. Где упокоится его прах, пока неизвестно.

Кто такой Бангис Счастливый

Бангис Счастливый был звездой многих фильмов и сериалов конца 90-х и начала 2000 годов. Зрителям запомнилась его характерная роль в работе Бортко «Цирк сгорел, и клоуны разбежались».

Партнерами Счастливого по сцене в этом фильме выступили такие мэтры отечественной киноиндустрии, как Николай Караченцов, Мария Шукшина и Ксения Качалина.

Артист получил признание как прекрасный исполнитель ярких эпизодических ролей. В «Улицах разбитых фонарей» он сыграл Никиту Сидорова.

Также актер снимался в «Убойной силе», «Черном вороне», «Ключах от смерти» и сериале «Ниро Вульф и Арчи Гудвин».

Бангис Счастливый родился 6 октября 1964 года в интернациональной семье. Его мать имела русские корни, а отец приехал из Гвинеи. Артист вырос в Тольятти, здесь он стал одним из первых темнокожих детей в городе и обрел локальную популярность еще до начала кинокарьеры.

Во взрослом возрасте он сменил имя на Амар Бангур II, однако для съемок продолжал использовать псевдоним Бангис Счастливый.

Помимо съемок в кино, он увлекался музыкой и литературой, в 2021 году кинематографисты выпустили о нем документальный фильм с одноименным названием.

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