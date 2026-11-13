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    Симоньян поддержала Лерчек после обращения блогерши к Путину

    Симоньян о просьбе Лерчек о помиловании: Путин — человек редкого милосердия

    Фото: РИА «Новости»

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян посочувствовала больной раком Валерии Чекалиной, которая попросила помилования у президента России Владимира Путина. Свое мнение медиаменеджер написала в своем телеграм-канале.

    Симоньян отметила, что лично не знакома с блогером, но знает, что у Лерчек четвертая стадия рака желудка.

    «И знаю, к сожалению, эмпирическим путем, что такое борьба с онкологией. Еще знаю, что Лерчек написала прошение о помиловании Президенту. И знаю, что Владимир Владимирович — человек редкого милосердия», — написала Симоньян.

    Обращение о помиловании направили через интернет-приемную президента и передали во ФСИН, так как у Чекалиной наказание условное. Блогерше присудили пять лет условно, штраф 763,5 миллиона рублей и запрет администрировать сайты на три года.

    Юрист Дмитрий Матюшенков отметил, что помилование не отменяет приговор.

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