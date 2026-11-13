Симоньян поддержала Лерчек после обращения блогерши к Путину

Симоньян о просьбе Лерчек о помиловании: Путин — человек редкого милосердия

Главный редактор RT Маргарита Симоньян посочувствовала больной раком Валерии Чекалиной, которая попросила помилования у президента России Владимира Путина. Свое мнение медиаменеджер написала в своем телеграм-канале .

Симоньян отметила, что лично не знакома с блогером, но знает, что у Лерчек четвертая стадия рака желудка.

«И знаю, к сожалению, эмпирическим путем, что такое борьба с онкологией. Еще знаю, что Лерчек написала прошение о помиловании Президенту. И знаю, что Владимир Владимирович — человек редкого милосердия», — написала Симоньян.

Обращение о помиловании направили через интернет-приемную президента и передали во ФСИН, так как у Чекалиной наказание условное. Блогерше присудили пять лет условно, штраф 763,5 миллиона рублей и запрет администрировать сайты на три года.

Юрист Дмитрий Матюшенков отметил, что помилование не отменяет приговор.