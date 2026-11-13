Филиппа Киркорова, который вышел на сцену в Тюмени с высокой температурой, стоит поддержать, проявить понимание, заявила продюсер Яна Рудковская. В телеграм-канале она опубликовала пост в поддержку поп-короля.

Рудковская отметила, что у артистов и спортсменов нет возможности взять больничный и не выступать, тем более у артиста уровня Киркорова. Она напомнила, что концерты идут без перерывов, и ему приходится часто менять костюмы, и нет возможности передохнуть. Однако Киркоров вышел на сцены с высокой температурой, чтобы порадовать своих поклонников, которые приехали на его выступление из других городов.

«Это наглядный пример, как артист ставит интересы зрителей вопреки всему. Филипп — большой профессионал, который подарил стране десятки уникальных хитов, его поступок заслуживает безграничного уважения и поддержки. <…> Волна хейта, которая поднялась вокруг этой истории — чудовищно беспощадна. <…> Каждый может оказаться в ситуации, когда по-человечески невыносимо тяжело, но нужно держать удар, а его так „отменяют“. Вместо хейта стоит проявить понимание и милосердие к королю нашей сцены! Филипп — герой!» — написала Рудковская.

При этом она отметила, что у зрителей есть право на возврат денег, если качество концерта их не устроило.

Во время выступления в Тюмени у Киркорова ухудшилось состояние, он вышел на сцену в изможденном состоянии. Поклонники остались недовольными концертом, в Сети поднялась волна возмущений.