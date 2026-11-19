Сегодня 05:00 «Я многим пожертвовала». Падения и взлеты звезды «Ворониных» Марии Ильюхиной Фото: instagram*/maria_iliukhina Шоу-бизнес

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Актриса, певица и гимнастка Мария Ильюхина 19 ноября отпразднует 23-летие. Многим она известна по роли Маши в сериале «Воронины». В биографии этой знаменитости много необычного. Подробнее — в материале 360.ru.

Дебютировала в кино в четыре года

Первой картиной, в которой снялась Ильюхина, был «Девичник» режиссера Анны Легчиловой (2008). Анкету девочки на киностудии отправила мать Наталья, режиссер по образованию и педагог актерского мастерства. Она всерьез восприняла слова дочери о желании оказаться на экране. Впоследствии Наталья стала ее директором и пиар-менеджером. Первая работа далась юной актрисе легко: она с ходу запоминала реплики. «Мама научила меня, как надо общаться с режиссером, как легко выучить текст, как вести себя на съемочной площадке. Она учила меня быть профессионалом», — вспоминала Ильюхина в интервью 2022 года. Уже в следующем году после «Девичника» ее утвердили на роль в крупном ситкоме «Воронины», которая сделала ее знаменитой.

Фото: Скриншот серии первого сезона сериала «Воронины» на СТС

Среди других проектов с ее участием — мелодрама «Бомбила», сериалы «Мамочки» и «Деффчонки», фильм «Два мгновения любви». Ильюхина также была ведущей на фестивалях «МультFest» и «Звездные дети» и Дне гимнастики, посвященном 80-летию художественной гимнастики, в Доме правительства и Экспоцентре. Три года выступала главным детским редактором журнала «Первоклассные родители». Кроме того, подростком она любила рисовать и писала стихи.

Общалась на ты с Борисом Клюевым

Ильюхина снималась в «Ворониных» 10 лет, и актеры стали для нее второй семьей. Георгий Дронов, сыгравший Костю Воронина, даже приходил поддержать ее на соревнованиях по художественной гимнастике, которой девочка занималась параллельно. Актриса высоко ценила Бориса Клюева (в сериале — Николай Петрович с его коронным выражением «Египетская сила!»). Ильюхина называла покойного актера легендой и признавалась, что он дал ей много полезных советов.

Фото: РИА «Новости»

«Для меня дедушка был как родной, мы всегда общались на ты. И чем старше я становлюсь, тем больше понимаю ценность общения с таким человеком, как Борис Владимирович», — отмечала Ильюхина.

Стала жертвой буллинга в школе

Ранняя актерская популярность вкупе с успешными занятиями художественной гимнастикой (Ильюхина не раз завоевывала призы на всероссийских и даже международных соревнованиях) обернулась для нее травлей. Жестокие сверстники, по-видимому, завидовали ей и постоянно пытались насолить. В школе ограничивалось бойкотом — с ней перестали здороваться. В гимнастике же было сложнее: ее могли запереть в раздевалке, форму — выбросить в мусорку. Ильюхина расстраивалась, плакала дома. Некоторые, наоборот, набивались в друзья, а в итоге оказывались охотниками за выгодой от популярности девушки. Лишь со временем она научилась отличать таких халявщиков. Сдав экзамен на кандидата в мастера спорта, Ильюхина распрощалась с гимнастикой — выбрала съемки и учебу. Экстерном окончив школу — кстати, очень успешно, всего лишь с одной четверкой, — она поступила в РАНХиГС на факультет журналистики, специальность «продюсирование и культурная политика».

Была в абьюзивных отношениях

Льстивыми друзьями дело не ограничилось: Ильюхиной пришлось получить горький опыт и в отношениях с парнями. В 16 лет она встретила 21-летнего молодого человека, поругалась из-за него с матерью и даже на месяц переехала к нему. При этом возлюбленный был далеко не принцем: называл ее страшной и толстой, убеждал бросить учебу, а однажды поднял на нее руку. Ильюхина признавалась, что он «едва не сбил ее с пути» и продолжал преследовать после расставания, случившегося полгода спустя.

Фото: instagram*/maria_iliukhina

Следующий бойфренд оказался изменником и еще сильнее подорвал доверие Ильюхиной к противоположному полу. В 2022 году актриса заявила, что собирается сосредоточиться на карьере: продолжить съемки, всерьез заняться музыкой и развиваться в модельном бизнесе. Однако все пошло не по плану.

Забеременела в 18 лет

С Алексеем Шаровым, с которым училась в одном вузе (он — на факультете госуправления), Ильюхина познакомилась через общих друзей. Через полтора года они дошли до ЗАГСа. К тому времени актриса была беременна. Впрочем, похоже, для брака были и другие причины. Мария отмечала, что встретила того, с кем готова идти по жизни, и охотно рассказывала о романтичной помолвке. «Алексей пригласил в ресторан и в торжественной обстановке надел на пальчик красивое кольцо с бриллиантом. Это был один из самых счастливых моментов. Я очень растрогалась», — делилась она с журналистами StarHit.

Фото: instagram*/maria_iliukhina

По поводу беременности Ильюхина тоже испытывала энтузиазм: называла этот период лучшим в своей жизни. Бракосочетание было скромным. После свадьбы девушка сохранила прежнюю фамилию. В марте 2023 года у супругов родилась девочка, которую назвали в честь матери. Творческую деятельность пришлось приостановить: Мария погрузилась в роль матери. Ее соцсети пестрели подробностями семейной жизни, материнских будней. Правда, появляться на светских мероприятиях актриса не перестала.

Обиделась на создателей спин-оффа «Ворониных»

В 2024 году канал СТС представил проект «Костя — Вера», в котором, помимо этой пары, должны были фигурировать их повзрослевшие дети. На роль Маши вместо Ильюхиной, проходившей пробы, взяли Карину Орлову, объяснив решение изменением концепции проекта. Ильюхина восприняла это как предательство. Она назвала новую исполнительницу роли «профактрисой, сыгравшей два эпизода», и прокомментировала ситуацию словами «позорище полное». «Представляете, каково мне? Я 10 лет играла в этом сериале, 10 лет посвятила: все детство, отрочество. Я многими сферами жизни пожертвовала, чтобы сниматься в этом проекте. <…> А меня просто взяли и послали», — возмущалась актриса.