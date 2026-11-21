Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс раскрыла рейтинг экранных партнеров по поцелуям, отдав первое место коллеге Джошу Хатчерсону, сыгравшему Пита Мелларка. Об этом актриса рассказала в эфире шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном.

Первое место Лоуренс отдала Хатчерсону, который вместе с ней посетил шоу у Коэна. На втором месте оказался Лиам Хемсворт, также сыгравший с ней в «Голодных играх». Третью строчку занял Брэдли Купер, с которым она снималась в картине «Мой парень — псих». Тимоти Шаломе оказался на четвертом месте, а замкнул пятерку Крис Пратт из «Пассажиров».

Лоуренс состоит в браке с 2019 года. Она замужем за арт-дилером Куком Марони, от которого родила двух детей.

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