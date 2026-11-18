Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) заявила, что пока еще не улетела в Китай для лечения. Она сообщила в личном блоге, что все еще находится в России.

Лерчек планировала улететь в Китай, чтобы пройти лечение от рака желудка четвертой стадии. Диагноз ей поставили в феврале этого года. Блогер родила четвертого ребенка от возлюбленного Луиса Сквиччиарини.

Чекалина объяснила, что у нее возникли финансовые трудности — необходимо найти крупную сумму денег для лечения. Клиника в Китае должна сначала получить оплату и подтвердить ее. Только после этого она сможет вылететь в страну.

Чекалина планирует лететь в Китай вместе с женихом. На время ее отсутствия бабушка присмотрит за детьми.

Ранее терапевт блогера Олег Абакумов рассказал, что она прошла последний этап химии в рамках подготовки к клеточной терапии в Китае, которая единственная сможет продлить ей жизнь, если все получится.