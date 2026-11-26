Первая немецкая супермодель графиня Вера фон Лендорф, выступавшая под псевдонимом Верушка, скончалась на 88-м году жизни. Об этом сообщила газета Bild .

Верушка начала работать моделью после того, как ее заметил фотограф Уго Мулас во Флоренции. В 60-е она появлялась на обложках журналов Vogue и Life и приобрела широкую известность. Помимо модельного бизнеса, снималась в кино.

Зрителям она запомнилась по культовому фильму итальянского режиссера Микеланджело Антониони «Фотоувеличение».

«Всего несколько минут на экране сделали ее бессмертной. Больше всего это удивило саму Верушку: „Я никогда не понимала, почему добилась такого успеха; всего две сцены и одна реплика — и я стала всемирно известной!“», — привели ее воспоминания в материале.

В середине 1970-х годов фон Лендорф отошла от модельной индустрии и продолжила работать художницей, фотографом и перформером. В последние годы она вела уединенную жизнь в Берлине.