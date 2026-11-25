Макану предрекли гонорары в полмиллиарда рублей за первый тур после армии
Shot: рэпер Макан может получить 600 млн рублей за 43 концерта по России
За первый тур после армии рэпер Макан (Андрей Косолапов) может заработать порядка 600 миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.
По его данным, билеты на концерты артиста уже активно скупают, хотя тот еще служит. Всего 24-летний исполнитель планирует провести 43 концерта в разных городах страны.
На первое шоу 1 декабря в Смоленске выкупили порядка двух тысяч билетов из 2600. Сборы с первого концерта могут составить около семи миллионов рублей. На остальные шоу билеты тоже активно распродаются, причем цены доходят до 12 тысяч рублей.
Сейчас рэпер проходит службу в подмосковном спецназе «Витязь» Росгвардии.
Ранее Макана наградили знаком «За отличие в службе» II степени после выступления в Кремлевском дворце. На концерте он исполнил вместе с оркестром и детским хором песню «Пусть Бог будет рядом с твоими планами». В ноябре рэпер стал младшим сержантом Росгвардии, в ближайшие дни срок его службы закончится.