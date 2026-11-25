За первый тур после армии рэпер Макан (Андрей Косолапов) может заработать порядка 600 миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По его данным, билеты на концерты артиста уже активно скупают, хотя тот еще служит. Всего 24-летний исполнитель планирует провести 43 концерта в разных городах страны.

На первое шоу 1 декабря в Смоленске выкупили порядка двух тысяч билетов из 2600. Сборы с первого концерта могут составить около семи миллионов рублей. На остальные шоу билеты тоже активно распродаются, причем цены доходят до 12 тысяч рублей.

Сейчас рэпер проходит службу в подмосковном спецназе «Витязь» Росгвардии.

Ранее Макана наградили знаком «За отличие в службе» II степени после выступления в Кремлевском дворце. На концерте он исполнил вместе с оркестром и детским хором песню «Пусть Бог будет рядом с твоими планами». В ноябре рэпер стал младшим сержантом Росгвардии, в ближайшие дни срок его службы закончится.