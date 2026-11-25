Актрису Дениз Чакыр, сыгравшую Шах-султан в сериале «Великолепный век», задержали в Турции. Ее подозревают в причастности к делу о наркотиках и проституции, сообщил новостной портал Haberler .

Всего в рамках расследования задержали 35 человек, в том числе известных представителей шоу-бизнеса страны.

«Прокуратура Стамбула начала новую операцию по борьбе с наркотиками, направленную против знаменитостей», — отметило издание.

Среди подозреваемых оказались певец Озджан Дениз, модель Мельтем Кеклик, телеведущий Мурат Башоглу, музыкальный продюсер Эрдал Бозкуш и режиссер Джем Карчи.

Подробности расследования пока неизвестны, следователи анализируют показания свидетелей и заключения экспертов.

Ранее адвокат stand-up комика Нурлана Сабурова Алена Миллер подтвердила его готовность приехать в Россию. По ее словам, комик в интересах следствия может дать показания по делу о вымогательстве у него крупной суммы.