Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин упрекнул певцов Анжелику Варум и Леонида Агутина за то, что они не высказывают свою гражданскую позицию, а заработанные в России деньги тратят в США. Артист высказался в программе «Сорян, это подкаст» Телега Медиа.

«Они деньги, которые берут здесь, — все туда. Это свинство. Как-то это все явно произошло, их американская тема. Родители там, ребенок», — заявил Рыбин.

По его словам, Варум постоянно сидит в Соединенных Штатах, а в Россию приезжает только чтобы выступить на «Песне года» и получить гонорар.

«Да, они хапают наши деньги, оттягивают бюджет тех артистов, которые находятся здесь», — заявил Рыбин.

Певец подчеркнул, что некогда сам покупал недвижимость в Испании, но постепенно понял, что это не его. Он добавил, что на каждом концерте исполняет песню, посвященную бойцам СВО, и высказывается в их поддержку.

Ранее Агутин вместе с Владимиром Пресняковым, Натальей Подольской спели в самолете Москва-Сочи.