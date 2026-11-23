Народный артист России Юрий Стоянов признался, что в 1980-е годы подрабатывал частным извозом, причем самая дальняя его поездка — из Ленинграда в город Чудово. Об этом актер рассказал Пятому каналу на премьере фильма «Дедмобиль».

Артист отметил, что и такое было, ведь надо было на что-то жить в те годы. Он тогда работал на ВАЗ-2108 «Спутник». В то время его еще не узнавали в лицо на улице, поэтому и автографы не просили. Зато он сам присматривался к попутчикам, среди которых было много разных людей, но в большинстве случаев — растерянная интеллигенция.

«Куда идти? Что делать? Ненужные, выброшенные на обочину, торгующие бог знает чем. Такое было время, поэтому это очень хороший опыт — человеческий и профессиональный», — сказал Стоянов.

Актер признался, что в профессии ему пригодился этот опыт. В новом фильме он как раз сыграл шофера Валеру, внезапно оставшегося без работы.

Ранее актер Дмитрий Дюжев рассказал, что съемок в «Бригаде» работал таксистом.