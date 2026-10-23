Развод как у Дибровых? Почему отношения Петросяна и Брухуновой дали трещину

В соцсетях вновь появились слухи о разводе юмориста Евгения Петросяна с Татьяной Брухуновой. Паре прочат судьбу Дибровых, отношения которых тоже строились с большой разницей в возрасте и распались после многочисленных разъездов супруги. Что произошло в семье артиста и молодой ассистентки, разобрался 360.ru.

Пятая жена Петросяна Петросян и Брухунова зарегистрировали брак в 2019 году с большим скандалом. Мало того, что пятая жена годилась юмористу во внучки, так еще именно ее называли виновницей развода с Еленой Степаненко.

Фото: РИА «Новости»

Вдобавок всплыли ее прошлые связи с пожилыми кавалерами. До Петросяна девушка родом из Тулы крутила роман с 73-летним директором Театра эстрадных миниатюр Юрием Дитковичем и даже вела онлайн-дневник, который пропал из Сети. Увести возлюбленного из семьи Брухунова не успела по причине его смерти. Более успешно сложились отношения с Петросяном. Из «бабушкиного гардероба» к тяжелому люксу: как менялась Брухунова Партия оказалась выгодной, с какой стороны ни посмотри. Брухунова заняла пост директора Театра эстрадных миниатюр, основанного Петросяном, и получила доступ к бюджету супруга.

Фото: РИА «Новости»

О том, насколько хорошо обеспечен юморист, вся страна узнала во время его судебных тяжб с бывшей женой за совместно нажитое имущество. Одна только коллекция картин, фарфора, редких книг и скульптур оценивалась в миллиард рублей. У семьи имелись шесть квартир, пять машиномест и дом. Имущество поделили пополам.

Словарный запас идеального мужчины: люблю, куплю, поехали! Татьяна Брухунова

Выйдя замуж, Брухунова зажила на широкую ногу. Шестидневный круиз по Волге за пять миллионов рублей, вертолетная экскурсия над Кейптауном, отпуск в ОАЭ и на Мальдивах наделали шума в соцсетях. Бывшая ассистентка преобразилась, превратившись из «бабушки» в даму с сумочкой от Dior и кольцом от Tiffany&Co. Стилисты подсчитали, что еженедельно она тратит на гардероб по три миллиона рублей. Брак Брухуновой и Петросяна Люди из окружения Петросяна пожаловались, что он превратился в подкаблучника. Брухунова умело манипулирует мужем, притворяясь кроткой дома и плетя интриги за его пределами. «С Евгением Вагановичем она лиса. Покладистая, на все готовая. Тактичная и очень милая», — рассказал журналистам продюсер Сергей Дворцов.

Фото: bruhunova / Соцсети

Брухунова не лезла за словом в карман, когда дело касалось неугодных друзей и деловых партнеров супруга. Например, художественного руководителя Театра сатиры Евгения Герасимова обозвала нелюдем. Зато с мужем оставалась нежной и уступчивой, публиковала трогательные фото в соцсетях, благодарила за цветы и совместных детей. Развод Петросяна и Брухуновой: правда или ложь Пару уже пытались развести. В 2020 году специалист по дезинсекции рассказал журналистам, что супруги жили в разных квартирах. Через пять лет друг семьи заявил, что Петросян задумался о разводе из-за расточительства Брухуновой. Тогда скандал удалось замять. В октябре 2026 года опять появились сообщения о кризисе в отношениях супругов. Брухунова улетела без мужа в Узбекистан и намекнула в соцсетях на проблемы в личной жизни.

В этом коридоре [аэропорта] у меня не болит голова, нет тревожности. Татьяна Брухунова

Эти слова не остались незамеченными. Подписчики обратили внимание, что Брухунова все чаще путешествует без мужа, только одна либо в кругу подруг. В сентябре она успела отдохнуть в Марокко, полюбоваться на Кижи и пожаловаться на срыв поездки в Италию из-за визы. При этом Брухунова уверяет публику в железном здоровье супруга, а значит, дело не в том, что 81-летнему Петросяну тяжело даются перелеты.

Фото: РИА «Новости»

Сложившаяся ситуация напомнила публике историю Полины и Дмитрия Дибровых. До развода девушка тоже активно разъезжала по миру без возрастного мужа и детей, объясняя это желанием реализоваться. Позже выяснилось, что она крутила роман с бизнесменом Романом Товстиком и увела его из семьи. Такой же исход в соцсетях прочат браку Брухуновой и Петросяна. До сих пор супруги не комментировали ситуацию.