Убивалась и рыдала в голос: кто похитил сердце Татьяны Брухуновой до брака с Петросяном

Брак юмориста Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой часто обсуждают из-за большой разницы в возрасте, не зная о том, что у этого союза имеются серьезные скелеты в шкафу. Несмотря на тщательно создаваемый образ преданной жены, молодая супруга комика, по слухам, была влюблена в 73-летнего директора Театра эстрадных миниатюр и жутко оскандалилась на его похоронах.

Брухунова стремительно поднялась на олимп светской хроники после того, как стала пятой женой самого известного российского юмориста. Разница в возрасте между ними может впечатлить — 43 года. Девушке было всего 30 лет, когда она согласилась связать свою жизнь с 74-летним комиком. Многие считают, что Петросян был не первым ее возрастным спутником, и на это есть ряд веских причин. Пожилые любовники Брухунова родилась в Туле в 1989 году. После переезда в Москву она стала стремительно подниматься по карьерной лестнице: устроилась администратором и попала в круг общения Евгения Петросяна и его жены Елены Степаненко. Звездная пара наняла способную девушку для выполнения мелких поручений и управления сайтами обоих юмористов.

Фото: РИА «Новости»

Вскоре Брухунова познакомилась с директором Театра эстрадных миниатюр Юрием Дитковичем, которому тогда было 73 года. Мужчина состоял в браке, но славился своей любвеобильностью. Именно к нему девушка устроилась помощницей. «Пикантность продвижения Брухуновой в том, что до Петросяна она положила глаз на его личного директора, которому тогда было 73 года — как сейчас юмористу. А Тане исполнилось 18 лет», — рассказала KP.RU знакомая Петросяна Людмила. Через некоторое время любовников разлучила смерть — Диткович скончался в 2013 году, и его похороны оказались настоящим испытанием для опозоренной семьи. На церемонии прощания Брухунова прямо на глазах вдовы и дочери покойного устроила сцену: бросалась на гроб и рыдала в голос. Неуместная истерика любовницы мужа не на шутку смутила всех собравшихся и поставила горюющую семью в неловкое положение.

Я видела Брухунову на его похоронах. Как она убивалась! Вцепилась обеими руками в его гроб и рыдала в голос. А рядом в изумлении стояли пожилая жена Дитковича и его дочь. Обе знали, что она имела виды на Юрия Яковлевича. Но сейчас они не хотят поднимать эту тему — слишком болезненно. Людмила Знакомая Петросяна и Степаненко

Некоторые предполагают, что именно на похоронах Петросян заметил и оценил, как Брухунова оплакивала своего начальника. После траурной церемонии комик предложил ей занять место директора театра, и даже номер мобильного Дитковича стал номером девушки.

Фото: Татьяна Брухунова / Telegram

Неудобные тайны из дневника Знакомая Петросяна раскрыла еще одну тайну Брухуновой. По ее словам, девушка вела онлайн-дневник, в котором описывала чувства к пожилому женатому возлюбленному и даже давала советы, как очаровать зрелого мужчину. Позже эти записи исчезли из Сети. «Многие подумали, что она признается в любви к Петросяну. Но тут нестыковка. Дневник в сетях Брухунова вела в 2010 году, еще до романа с Евгением Вагановичем. Ведь она призналась на ТВ, что отношения с Петросяном начались в 2013 году», — добавила Людмила. Она предположила, что попытки Брухуновой кокетничать с Петросяном вызывали у Дитковича приступы ревности — он переживал, что молодая помощница крутила романы одновременно с двумя мужчинами. В итоге директор театра даже начал конфликтовать с комиком. Во время одного из интервью он обмолвился о «распространенной мужской болезни» Петросяна, хотя мог не выносить на публику такие пикантные детали.

Брак с Петросяном, дети и путешествия Роман Брухуновой с Петросяном стал публичным в 2018 году и завершился громким разводом юмориста с Еленой Степаненко. С Брухуновой комик узаконил отношения уже в 2019 году. В браке она родила двоих детей: сына и дочь. Молодая мать не только присматривает за семейным очагом, но и ведет яркую жизнь: часто путешествует и постит фотографии с престижных курортов. Многие критикуют девушку за «бабушкину» одежду, но это нисколько ее не смущает — она продолжает одеваться в своем фирменном стиле.

В октябре темой для пересудов стала стоимость лакшери-отдыха жены Петросяна. В Сети активно выясняли, может ли стоить миллион рублей шестидневный круиз по Волге. Брухунова отправилась в путешествие на теплоходе премиум класса с рестораном, баром, фитнес-залом и библиотекой.

Фото: РИА «Новости»

За проживание в двухместной каюте «делюкс» она отдала 410 тысяч рублей, а чуть меньше — за комнату для детей. Пассажиров во время круиза кормили икорным квартетом, осетриной и царскими кулебяками, а также подавали неограниченное количество вина. Чтобы развлечь богатых клиентов, в программу включили лекции. В октябре Брухунова исполнила свою давнюю мечту и посетила ЮАР. «Сбылось! Пролететь над Кейптауном на вертолете», — написала она в соцсети. В этот раз Петросян снова не стал составлять компанию супруге и остался дома, так что Татьяна наслаждалась невероятными пейзажами с высоты птичьего полета в одиночку.