Брухунова похвасталась романтическим сюрпризом от Петросяна

Юморист Евгений Петросян порадовал супругу Татьяну Брухунову сюрпризом — он подарил ей букет любимых цветов, пионов, и приложил к нему нежную записку. В послании он признался в любви, подписавшись просто: «Женя П.».

Татьяна продемонстрировала букет в соцсетях, где получила множество теплых комментариев от подписчиков. Романтичный жест Петросяна вызвал волну умиления среди поклонников пары.

В апреле Петросян через суд выписал из квартиры дочь от первого брака Викторину. Юморист назвал Викторину «бывшим членом семьи». Жилье юморист делил с бывшей супругой Еленой Степаненко при разводе в 2018-м году. Тогда дочь встала на сторону мачехи.