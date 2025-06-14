Брухунова похвасталась романтическим сюрпризом от Петросяна

Юморист Евгений Петросян порадовал супругу Татьяну Брухунову сюрпризом — он подарил ей букет любимых цветов, пионов, и приложил к нему нежную записку. В послании он признался в любви, подписавшись просто: «Женя П.».
Татьяна продемонстрировала букет в соцсетях, где получила множество теплых комментариев от подписчиков. Романтичный жест Петросяна вызвал волну умиления среди поклонников пары.
В апреле Петросян через суд выписал из квартиры дочь от первого брака Викторину. Юморист назвал Викторину «бывшим членом семьи». Жилье юморист делил с бывшей супругой Еленой Степаненко при разводе в 2018-м году. Тогда дочь встала на сторону мачехи.
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