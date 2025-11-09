Брухунова показала сына в знаменитом кабинете Петросяна

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна показала пятилетнего сына в кабинете отца. Снимок из квартиры в Москве Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram*.

В сторис 8 ноября пятая супруга артиста рассказала, как утром съездила с сыном на кладбище и в церковь. Затем показала прогулку по городу, десерт и фото из кабинета. Пятилетний мальчик, старший ребенок Брухуновой, стоял перед монитором компьютера, держа руки на клавиатуре.

Кабинет оформлен в темных тонах. Возле массивного стола стояло кресло, покрытое коричневой кожей, на стенах зеленые обои с узорами.

Автор не указала, где именно сделала снимок. В похожем стиле оформлен кабинет Петросяна в старой квартире в 1-м Зачатьевском переулке, которая отошла его бывшей жене Елене Степаненко. Так же выглядел кабинет в собственной квартире Брухуновой на Трубецкой улице, которую она купила, будучи помощницей юмориста.

Кроме сына семья воспитывает двулетнюю дочь. Петросян старше Брухуновой на 44 года.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.