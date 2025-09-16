Сегодня 01:47 Тайны Евгения Петросяна. Зачем юморист скупал оккультные книги и квартиры и почему отказался от родной дочери 0 0 0 Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Скандалы

Евгений Петросян

Елена Степаненко

Шоу-бизнес

Артисты

За маской шута милейший комик Евгений Петросян скрывал облик демона. Именно такую историю раздувают вокруг имени сатирика поклонники. Зачем автору «Кривого зеркала» понадобился Нергал, как Петросян шутил о России, что он сказал об СВО и почему отрекся от родной дочери?

Армянский еврей из Баку Семья Евгения Петросяна смешанная, армяно-еврейская. Родился юморист в Баку. С раннего детства он увлекся творчеством. «Первым, кого я рассмешил, был Господь. Мы играли [рядом] с синагогой. И вот мы увидели огромное количество принарядившихся людей <…> Я сказал: „Ребята, чего мы молчим? Почему не участвуем?“ И мы начали кричать: „Христос Воскрес“. Думаю, Господь рассмеялся», — рассказывал артист. После школы начинающий комик отправился покорять Москву. Его наставниками стали легендарные артисты Рина Зеленая и Алексей Алексеев. Уже в 17 лет артист начал карьеру конферансье.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Globa / www.globallookpress.com

Чем прославился Евгений Петросян Артист быстро сделал имя на эстраде. В 1964 году 19-летнего сатирика пригласили вести новогодний «Голубой огонек». В том же 1964-м он стал конферансье в джазовом оркестре легендарного Леонида Утесова. Его эстрадные программы — от «Монологов» до «Когда финансы поют романсы» — шли с аншлагами на главных сценах страны. Постепенно артист стал и главным телекомиком страны. На экраны вышла «Смехопанорама». Программа продержалась в эфире рекордные 25 лет. И одной «Смехопанорамой» вклад Петросяна в развал российского юмора не ограничился. С 2003 года на экранах царил созданный им комедийный театр «Кривое зеркало», где в скетчах блистали не только сам мэтр, но и целая труппа артистов: от братьев Пономаренко до дуэта «Новые русские бабки».

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press / www.globallookpress.com

Программа шла целых 11 лет и успела порядком поднадоесть зрителям. Примерно в то время в обиход вошло слово «петросянить» — глупо и несмешно шутить. Откуда взялась Елена Степаненко Елену Степаненко Петросян приметил на пробах в собственном спектакле. Артистка на тот момент была замужем, но юмориста такая ерунда не остановила. В 1985 году Степаненко и Петросян обвенчались, а затем и начали выступать вместе. Яркая пара была любима публикой, они часто выступали дуэтом, да и сольные шутки каждого из них были примерно одинаковыми. Новость о разводе поклонников шокировала. Добром заканчивать столь долгие отношения веселые комики не стали. Оба устроили новый спектакль на всю страну. Петросян начал обвинять бывшую супругу в том, что та превратила развод в публичную драку. Степаненко повела себя намного умнее — пошла в суд и потребовала 80% совместно нажитого с комиком имущества. Последнего оказалось так много, что колоссальные суммы еще долго обсуждались в прессе.

Фото: РИА «Новости»

Денежные тайны Евгения Петросяна Петросян делил со Степаненко элитные квартиры, антиквариат, коллекции живописи — все это оценивалось в колоссальные 1,5 миллиарда рублей. Быстро выяснилось, что только в Сеченском переулке Петросян успел обзавестись тремя квартирами. Еще одни апартаменты площадью в 516 квадратных метров комик приобрел себе в Зачатьевском переулке. Главные споры стороны вели вокруг коллекции живописи. Сатирик увлекался картинами Шишкина, Матисса и Поленова. Петросян с гордостью называл свое собрание «Моя Третьяковка». И это не пустое хвастовство: по оценкам экспертов, общая стоимость антиквариата и коллекций народного артиста достигает $30 миллионов.

Фото: РИА «Новости»

Кто соблазнил знаменитого юмориста Сладкую жизнь Степаненко разрушила ее собственная помощница Татьяна Брухунова. Актриса доверяла ей чрезвычайно и даже разрешила некоторое время пожить в их с Петросяном квартире. Та времени зря терять не стала. Совсем скоро уже сам Петросян сделал Брухунову директором Театра миниатюр. Позднее женщина подтвердила слухи о романе. Спустя всего несколько месяцев после скандального развода Петросян женился на Брухуновой. Разница в возрасте у них 44 года — Татьяне в 2025 году исполнилось лишь 46 лет. Петросяну сегодня, 16 сентября, исполняется 80. Пресса долгое время считала брак сатирика всего лишь пиар-ходом. Однако Татьяна быстро родила новому супругу сына. Не все встретили новую семью Петросяна благожелательно. Поклонники Елены Степаненко обрушились с критикой на Татьяну, обвиняя ее в меркантильности.

Ну какой расчет? Как прожить 12 лет с творческим человеком, который всего себя отдает работе. С известным человеком, на котором огромный груз ответственности… без чувств? Когда родился Ваган, муж мне признался, что, наконец, понял, что такое настоящая семья. Татьяна Брухунова

Весной 2024 года семья Петросяна стала больше — родилась дочь. Брухунова тщательно скрывала беременность. Девочку назвали Матильдой.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look / РИА «Новости»

Грандиозный скандал с квартирой и детьми Детей у Петросяна трое — Викторина родилась еще в его первом браке. Женщина живет в США и в публичной сфере известна мало, зато их скандал с отцом стал достоянием общественности. Петросян в 2025 году выписал Викторину из квартиры на Ростовской набережной, притом сделал этот через суд. Представитель комика заявил на заседании, что дочь его клиента в квартире не появляется и не поддерживает отношения с его новой семьей. Пресса предполагала, что Викторина просто не приняла молодую мачеху. Смутили ее и внезапные дети Петросяна, которых он завел уже в столь преклонном возрасте. По данным СМИ, она и вовсе считает, что детей Брухунова завела не от Петросяна. Комик же, предположительно, отказывается делать ДНК-тест. Ни сам Петросян, ни Брухунова, ни Викторина такую информацию публично не комментировали в принципе. Подобные слухи муссировали в прессе из-за того, что новую жену сатирика беременной никто не видел. Зато в 2020 году ее заметили рядом с частной клиникой в Дубае — после этого обсуждать стали уже суррогатное материнство. Сама артистка реагировала на такие заявления резко. Она вполне корректно отмечала, что не обязана делиться своими фотографиями в столь интимный момент. В 2024 году Брухнова все же выложила «беременное» фото, попытавшись окончательно опровергнуть слух о суррогатном материнстве.

Позиция Петросяна по СВО Сатирик Петросян сразу же выступил в поддержку специальной военной операции. В интервью он уверял, что «немедленно позвонил руководству телевидения», когда узнал о старте СВО.

Сказал, что, если будут фронтовые бригады, я готов записаться и поехать, и выступать, и поддерживать дух наших бойцов. Вот что я сказал. Евгений Петросян

Слова комика с делом не разошлись. В июне 2022 года он посетил бойцов СВО в одном из московских госпиталей. Петросян лично поблагодарил военных «за ратный подвиг», сказал, что «вся страна сплотилась» и ценит их жертву. Призывал Петросян и отечественных артистов «быть настоящими гражданами своей страны». Сатирик счел, что уехали из России всего «полтора юмориста». В 2023 году на «Голубом огоньке» Петросян поздравил россиян словами о том, что в уходящем году Запад пытался развалить Россию».

Мой новогодний тост будет несколько необычным. В уходящем году Запад пытался развалить Россию, даже не подумав о том, что в строении мира Россия — это несущая конструкция. Да, господа, так что нравится или не нравится — Россия расширяется. Евгений Петросян

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Петросян вызывал демона? Весной 2025 в Сети начали говорить о том, что Петросян на самом деле увлечен черной магией. Сатирик якобы собирает дьявольские книги и мечтает вызвать Нергала. Абсурдная история моментально обросла подробностями. В центре легенды оказался мифический сборник «Пятикнижие тьмы». Популярный блогер уверял, что за последним томом Петросян катался в Саранск. Шутники наперебой придумывали анекдоты: мол, передача «Аншлаг», где много лет выступал Петросян, всегда казалась им тайным сатанинским орденом. Пользователи интернета придумали целый альтернативный «сюжет»: дескать, теперь единственная надежда — на ведущую «Аншлага» Регину Дубовицкую, которая должна собрать свое светлое «трехкнижие» и в финальной битве запечатать Петросяна с демоном в некий артефакт под названием «Тещин язык».

Фото: РИА «Новости»

Позднее выяснилось, что слух о древних мифических трудах, которые разыскивает автор «Кривого зеркала», запустил малоизвестный источник. Правдоподобия легенде добавило давнее увлечение Петросяна старинными книгами по магии, вскрывшееся при разводе. Формально факты таковы: действительно, в коллекции Евгения Вагановича были раритетные оккультные издания и их перечень фигурировал в судебных документах 2018 года. Степаненко требовала отдать ей при разводе целый ряд древних оккультных книг. Никаких «Пятикнижий тьмы» там не значилось.