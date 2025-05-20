«Такая лиса». Зачем Брухунова рассорила Петросяна с друзьями

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова научилась манипулировать своим мужем. Об этом в беседе с Nеw.ru заявил известный продюсер Сергей Дворцов.

По его мнению, супруга рассорила артиста со всеми друзьями, чтобы контролировать его финансовые потоки. За 10 лет работы директором Петросяна она убрала от него всех хороших людей и «сама со всеми рассорилась и его рассорила». Кроме того, от юмориста отвернулись многие деловые партнеры.

«Она поставила себя на место лидера, который теперь контролирует все. С Евгением Вагановичем она такая лиса», — подчеркнул Дворцов.

В итоге Петросян превратился после свадьбы с Брухуновой в подкаблучника. Дворцов считает, что жена создала уют, который необходим юмористу. При этом по отношению к другим людям она «за словом в карман не лезет». Продюсер уверен, что супруга Петросяна хочет стать известной личностью за счет связей мужа.

Ранее сообщалось, что Брухунова накопили более 300 тысяч рублей долгов за коммунальные услуги. На нее оформлены две квартиры в Москве.