Сегодня 13:25 Сбежал от жены и потерял голову от топ-модели: кого любил Николай Басков Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Николай Басков в свои почти 50 лет остается завидным холостяком — певец отметит юбилей 15 октября. В 2008 году «Золотой голос России» развелся со Светланой Шпигель, через год его сердце завоевала «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. Артист откровенно рассказал о разводе и новой любви, подробности — в материале 360.ru.

Тяжелый развод Светлана Шпигель — состоятельная наследница, родившая Баскову единственного сына. Их брак продлился с 2001 по 2008 годы. Пару познакомил отец Светланы Борис, который в конце 90-х взялся за продюсирование молодого исполнителя. Ежедневная работа над общим проектом постепенно сблизила певца с будущей женой. Борис Шпигель видел в союзе не только личный, но и бизнес-интерес: после свадьбы доходы Баскова оставались в семье и обеспечивали благосостояние дочери. Светлана и Николай сыграли свадьбу 20 января 2001 года в историческом зале отеля «Метрополь». В 2006-м в семье родился сын Бронислав.

Фото: РИА «Новости»

К 2007 году в отношениях начались проблемы из-за гастролей Баскова. В программе «Новые русские сенсации» на НТВ певец вспомнил, как случайно подслушал разговор жены с тещей — те обсуждали, что Николай никуда не денется, так как они помогли ему добиться успеха на сцене. Исполнитель понял, что в семье его уже ничего не держит.

Я понимал, что мне надо уходить. И я договорился с подругой моей бывшей жены, заплатил ей за это денег, чтобы она ее увезла в Питер на целый день, чтобы я мог спокойно вывезти вещи.

Роман с «Мисс Вселенная» Через год после тяжелого развода Басков закрутил роман с «Мисс Вселенная» Оксаной Федоровой. Между ними вспыхнула безумная страсть, и в какой-то момент артист потерял голову от любви. Николай и Оксана трижды расставались, но певец каждый раз возвращался и умолял начать все с начала. «Я прожил эти два года безумно влюбленным, и в то же время я с ума сходил по ней, я стал терять себя. Я все стал забывать, безумно ее ревновал ко всему. Я хотел, чтобы она со мной была 24 часа в сутки», — признался исполнитель.

Фото: РИА «Новости»

При этом он понимал, что так жить нельзя.

Я возвращался, падал в ноги, пришел однажды в четыре утра домой, я принес ей 101 розу, упал прямо в ноги и говорю: «Прости, без тебя не могу».

В конце концов пара рассталась окончательно, несмотря на бурную страсть.

Фото: РИА «Новости»