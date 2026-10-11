Лерчек отказалась проходить полиграф после пропажи драгоценностей

Следователи, которые вели расследование дела Валерии и Артема Чекалиных, прошли проверку на полиграфе в связи с исчезновением украшений. Сама блогер отказалась от детектора лжи. Об этом сообщил источник ТАСС .

«Чекалина отказалась от прохождения проверки на полиграфе в рамках доследственной проверки по факту пропажи у нее ювелирных изделий», — сказал он.

Проверка следователей на полиграфе показала их непричастность к исчезновению украшений за 14,4 миллиона рублей. Из дома Лерчек в начале расследования изъяли ювелирные изделия и часы брендов Cartier, Graff, Van Cleef & Arpels, Rolex и Chopard.

Ранее Гагаринский суд Москвы приговорил блогера к условному сроку и штрафу. Ее бывший муж за вывод средств получил семь лет колонии.