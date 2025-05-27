Судьбе не до смеха. Степаненко сбросила 40 кг и нашла молодого любовника в США
Юмористка Елена Степаненко давно перестала выступать. После развода с коллегой по цеху Евгением Петросяном и вовсе выпала из публичного пространства. В Сети ходят слухи, что артистка улетела в США, нашла новую любовь и даже похудела на 40 килограммов. Куда пропала звезда и в кого влюбилась — в материале 360.
Развод Степаненко и Петросяна
Евгений Петросян и Елена Степаненко поженились в 1985 году. В браке прожили 32 года. Юмористка разделила с мужем не только увлечение работой, но и любовь к детям, а позже и внукам от единственной дочери артиста от первого брака. Своих общих детей у пары так и не появилось.
Новость о разводе стала шокирующей для поклонников. Артисты признались, что отношения начали трещать по швам еще за 15 лет до официального расставания, просто оформлять разрыв союза супруги не торопились. Причину знаменитости так и не раскрыли.
Развод обременился судебными тяжбами по разделу совместного имущества. Стоимость нажитого оценивали в 1,5 миллиарда рублей. В ноябре 2018 года адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил РБК, что процесс затягивала именно Степаненко.
«Суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс», — сказал Жорин.
Новой спутницей Петросяна стала Татьяна Брухунова, которая изначально работала у юмориста директором. Отношения пары развивались постепенно: сначала было профессиональное сотрудничество, но со временем это переросло в нечто большее. Теперь семья растит двоих маленьких детей.
Как прославилась Степаненко
Елена Степаненко получила актерское образование в ГИТИСе. Начало ее творческого пути было в Театре эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна, куда молодая актриса пришла на кастинг и успешно прошла отбор. Это положило начало не только их профессиональному, но впоследствии и личному союзу.
Артисты стали часто выступать в творческом дуэте. При этом Степаненко проявила себя и как самостоятельная артистка, создав авторские программы «Шоу Елены Степаненко» и «Кышкин дом» на канале НТВ.
Телекритик Александр Горбунов отмечал, как творческий союз Петросяна и Степаненко пользовался большой популярностью у публики. Они прекрасно дополняли друг друга на сцене.
Исчезновение юмористки
Коллеги Степаненко в беседе с News.ru подтвердили, что давно не видели ее на публике. Ведущий программы «Измайловский парк» Лион Измайлов показал ее выступление в передаче.
«Этот концерт снимался очень давно, ничего больше вам про Степаненко сказать не могу», — заявил он.
Юморист Александр Морозов признался, что слышал об отъезде артистки в Штаты, но это все, что ему известно. Более осведомленным оказался критик Александр Горбунов.
«Насколько я знаю, в кулуарах говорят, что Степаненко улетела в США, решила закончить карьеру юмористки и посвятить себя семье. Это ее выбор, каждый сам принимает такое решение», — сказал специалист.
Похудение и новый любовник
О том, что у Степаненко есть мужчина в Штатах, СМИ узнали от представительницы русского комьюнити в Нью-Йорке по имени Марина.
«Ей 72 года, и в России считается, что в этом возрасте пора забыть о личной жизни, надо заниматься детьми и внуками, но человек и в эти годы может устроить свое счастье», — подчеркнула она.
По словам Марины, юмористка выглядит моложе своего возраста, состоятельна и свободна. Кроме того, после развода Степаненко сильно изменилась внешне. Она похудела на 40 килограммов, стала носить стильные вещи, краситься, поменяла прическу.
Терять вес звезда, к слову, начала еще несколько лет назад и тогда же раскрывала свой секрет.
«Эта методика реально работает, я об этом знаю еще с тех пор, как мы худели в Ялте вместе с Нонной Мордюковой. Она там снималась в кино, а я была на гастролях», — заявила Степаненко.
Из-за кардинального внешнего преображения поклонники решили, что ее новый возлюбленный всенепременно должен быть младше ее.
Почему Степаненко решила закончить карьеру
Критик Горбунов объяснил уход артистки со сцены естественным желанием завершить карьеру после многолетней работы и достижения профессионального пика.
Однако ключевой причиной стали изменения в юмористической индустрии: традиционный формат шоу в духе «Аншлага» и программ Петросяна терял актуальность, уступая место стендапу, пранкам и Comedy Club.
Кроме того, мог сказаться и дефицит сценаристов, способных создавать полноценные концертные программы для артистов старой школы.