27 мая 2025 19:43 Судьбе не до смеха. Степаненко сбросила 40 кг и нашла молодого любовника в США 0 0 0 Фото: Maxim Burlak/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Юмористка Елена Степаненко давно перестала выступать. После развода с коллегой по цеху Евгением Петросяном и вовсе выпала из публичного пространства. В Сети ходят слухи, что артистка улетела в США, нашла новую любовь и даже похудела на 40 килограммов. Куда пропала звезда и в кого влюбилась — в материале 360.

Развод Степаненко и Петросяна Евгений Петросян и Елена Степаненко поженились в 1985 году. В браке прожили 32 года. Юмористка разделила с мужем не только увлечение работой, но и любовь к детям, а позже и внукам от единственной дочери артиста от первого брака. Своих общих детей у пары так и не появилось. Новость о разводе стала шокирующей для поклонников. Артисты признались, что отношения начали трещать по швам еще за 15 лет до официального расставания, просто оформлять разрыв союза супруги не торопились. Причину знаменитости так и не раскрыли. Развод обременился судебными тяжбами по разделу совместного имущества. Стоимость нажитого оценивали в 1,5 миллиарда рублей. В ноябре 2018 года адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил РБК, что процесс затягивала именно Степаненко. «Суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс», — сказал Жорин. Новой спутницей Петросяна стала Татьяна Брухунова, которая изначально работала у юмориста директором. Отношения пары развивались постепенно: сначала было профессиональное сотрудничество, но со временем это переросло в нечто большее. Теперь семья растит двоих маленьких детей.

Фото: РИА «Новости»

Как прославилась Степаненко Елена Степаненко получила актерское образование в ГИТИСе. Начало ее творческого пути было в Театре эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна, куда молодая актриса пришла на кастинг и успешно прошла отбор. Это положило начало не только их профессиональному, но впоследствии и личному союзу. Артисты стали часто выступать в творческом дуэте. При этом Степаненко проявила себя и как самостоятельная артистка, создав авторские программы «Шоу Елены Степаненко» и «Кышкин дом» на канале НТВ. Телекритик Александр Горбунов отмечал, как творческий союз Петросяна и Степаненко пользовался большой популярностью у публики. Они прекрасно дополняли друг друга на сцене. Исчезновение юмористки Коллеги Степаненко в беседе с News.ru подтвердили, что давно не видели ее на публике. Ведущий программы «Измайловский парк» Лион Измайлов показал ее выступление в передаче. «Этот концерт снимался очень давно, ничего больше вам про Степаненко сказать не могу», — заявил он. Юморист Александр Морозов признался, что слышал об отъезде артистки в Штаты, но это все, что ему известно. Более осведомленным оказался критик Александр Горбунов. «Насколько я знаю, в кулуарах говорят, что Степаненко улетела в США, решила закончить карьеру юмористки и посвятить себя семье. Это ее выбор, каждый сам принимает такое решение», — сказал специалист.

Фото: РИА «Новости»

Похудение и новый любовник О том, что у Степаненко есть мужчина в Штатах, СМИ узнали от представительницы русского комьюнити в Нью-Йорке по имени Марина. «Ей 72 года, и в России считается, что в этом возрасте пора забыть о личной жизни, надо заниматься детьми и внуками, но человек и в эти годы может устроить свое счастье», — подчеркнула она. По словам Марины, юмористка выглядит моложе своего возраста, состоятельна и свободна. Кроме того, после развода Степаненко сильно изменилась внешне. Она похудела на 40 килограммов, стала носить стильные вещи, краситься, поменяла прическу. Терять вес звезда, к слову, начала еще несколько лет назад и тогда же раскрывала свой секрет. «Эта методика реально работает, я об этом знаю еще с тех пор, как мы худели в Ялте вместе с Нонной Мордюковой. Она там снималась в кино, а я была на гастролях», — заявила Степаненко. Из-за кардинального внешнего преображения поклонники решили, что ее новый возлюбленный всенепременно должен быть младше ее.

Фото: Соцсети

Почему Степаненко решила закончить карьеру Критик Горбунов объяснил уход артистки со сцены естественным желанием завершить карьеру после многолетней работы и достижения профессионального пика. Однако ключевой причиной стали изменения в юмористической индустрии: традиционный формат шоу в духе «Аншлага» и программ Петросяна терял актуальность, уступая место стендапу, пранкам и Comedy Club. Кроме того, мог сказаться и дефицит сценаристов, способных создавать полноценные концертные программы для артистов старой школы.