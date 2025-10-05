«Дети, как всегда, отдельно от мамы». Жену Петросяна осудили за круиз по Волге с икрой и реками вина

Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна вновь привлекла внимание общественности. Татьяна Брухунова отправилась в недельный круиз по Волге с детьми, нянями и всеми атрибутами роскоши: икрой, осетриной и элитным вином.

Недавно Татьяна Брухунова делилась впечатлениями об элитном отдыхе под Тверью. И снова она отправилась в путешествие, на этот раз с детьми — Ваганом и Матильдой. Как сообщило издание kp.ru, на отпуск супруга 80-летнего юмориста денег не пожалела.

Шестидневный вояж для семьи стоил немалых денег. По слухам, Брухунова потратила на него миллион рублей. Роскошный четырехпалубный теплоход отправился из Москвы в Плес. На борту есть ресторан, бар, фитнес-зал, библиотека и лаунж-зона с живой музыкой.

Как выяснил Telegram-канал Shot, проживание в двухместной каюте «Делюкс», которую выбрала Татьяна, стоит 410 тысяч рублей. Такую же она забронировала и детям, но им чуть дешевле.

«Питание на теплоходе от шеф-повара — икорный квартет, осетрина, царские кулебяки и неограниченное количество вина», — написал канал.

Программа включает шестидневный тур с лекциями.

Брухунова уже поделилась своими впечатлениями от круиза в соцсетях. Она выкладывала яркие фотографии и видео с теплохода.