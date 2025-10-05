«Дети, как всегда, отдельно от мамы». Жену Петросяна осудили за круиз по Волге с икрой и реками вина

Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна вновь привлекла внимание общественности. Татьяна Брухунова отправилась в недельный круиз по Волге с детьми, нянями и всеми атрибутами роскоши: икрой, осетриной и элитным вином.

Недавно Татьяна Брухунова делилась впечатлениями об элитном отдыхе под Тверью. И снова она отправилась в путешествие, на этот раз с детьми — Ваганом и Матильдой. Как сообщило издание kp.ru, на отпуск супруга 80-летнего юмориста денег не пожалела.

Шестидневный вояж для семьи стоил немалых денег. По слухам, Брухунова потратила на него миллион рублей. Роскошный четырехпалубный теплоход отправился из Москвы в Плес. На борту есть ресторан, бар, фитнес-зал, библиотека и лаунж-зона с живой музыкой.

Как выяснил Telegram-канал Shot, проживание в двухместной каюте «Делюкс», которую выбрала Татьяна, стоит 410 тысяч рублей. Такую же она забронировала и детям, но им чуть дешевле.

«Питание на теплоходе от шеф-повара — икорный квартет, осетрина, царские кулебяки и неограниченное количество вина», — написал канал.

Программа включает шестидневный тур с лекциями.

Брухунова уже поделилась своими впечатлениями от круиза в соцсетях. Она выкладывала яркие фотографии и видео с теплохода.

Круизная романтика. Ни с чем не сравнимое удовольствие.

Татьяна Брухунова

Кроме того, икона стиля, как окрестили Татьяну поклонники, продемонстрировала свои наряды для отдыха: яркие костюмы с аксессуарами от люксовых брендов. Она отметила, что даже в круизе не забывает о моде.

Татьяна также рассказала, что для Вагана это первый круиз, а дочь уже не раз путешествовала по воде.

Но не все радуются за молодую жену Евгения Вагановича. Некоторые задаются вопросом, оплатила ли Татьяна Брухунова отпуск из семейного бюджета или получила его по бартеру. Ранее ее уже подозревали в таких сделках.

«А чеки Танька нам покажет, или все-таки за рекламу плавала?» — уточнили поклонники в соцсетях.

Ее также обвинили в том, что она отдала детей няням. Это вызвало бурную реакцию злопыхателей.

«Таня нас развлекает своими чудными нарядами и непонятными экскурсами в историю. А дети, как всегда, отдельно от мамы… Она хоть подходит к ним? Или только за обедом встречается?» — возмутились подписчики.

При этом Татьяна признавалась, что не считает себя «суперматерью» и порой  не уделяет детям достаточно времени. В феврале дети Брухуновой и Петросяна отдыхали за границей без родителей.

