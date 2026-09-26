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    «Невероятно много боли». Самойлова раскрыла Собчак всю правду о браке с Джиганом

    Вышла первая часть большого интервью блогера Оксаны Самойловой журналистке Ксении Собчак. Предпринимательница откровенно рассказала о жизни с рэпером Джиганом, с которым развелась в апреле после 13 лет брака. 360.ru собрал самые интересные и жуткие отрывки из беседы.

    «Жила при домострое». Об отношениях с Джиганом

    Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и Оксана Самойлова вместе с 2009 года. У них четверо детей: сын Давид и дочери Ариела, Лея и Майя. Оксана призналась, что фактически не знает других отношений.

    «Я с 20 лет с ним, <…> всю свою осознанную жизнь живу с ним. Никогда не изменяла, не смотрела на других мужиков. <…> Я просто хотела семью», — поделилась Самойлова в интервью.

    По ее словам, союз строился на том, что она делала все, чтобы всем было хорошо, а Джиган пользовался этим.

    До сих пор сама не могу ответить, зачем я так долго была в отношениях, где мне плохо. Мне была важна стабильность. Возможно, на меня влияло то, что я — брошенный отцом ребенок.

    Оксана Самойлова

    Бывшая жена указала на двойные стандарты во взглядах Джигана. Он мог говорить: «Мы вместе навсегда» — и тут же изменять. А потом утверждать, что семья у него на первом месте.

    «А когда тебя постоянно убеждают… мне очень легко повесить лапши на уши. Если сказать мне: „Нет, этого не было“ или „Это нормально“, в конце недели я скажу: „Наверное, да“. [Это было] не совсем о`кей, но я привыкла так существовать», — посетовала Самойлова.

    Belkin Alexey/news.ru
    Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

    Она осознала, что нужно что-то предпринимать, когда отношения перестали быть «безопасными физически».

    Ксения Собчак в телеграм-канале отметила, что ее радует эволюция героини в интервью: сейчас Самойлова понимает, что отношения были, мягко говоря, нездоровыми.

    Оксана честно говорит, что жила практически при домострое. <…> У нее было не так много жизненного опыта, и она считала, что это нормально, что так и должно быть, что ее место на кухне, что Джигану можно все, а ей — ничего. И что это и есть любовь и идеальные отношения. А потом поняла, что это ненормально и может быть по-другому.

    Ксения Собчак

    Джиган запрещал жене встречаться с подругами, выходить без него в свет. Блогер подтвердила, что был период, когда это казалось ей нормой.

    «[Другим девушкам] разрешают гулять — их не любят и не ценят. Мне гулять не разрешают — это любовь», — c иронией вспомнила Самойлова свои давние мысли.

    На фоне выхода интервью она в своем блоге еще раз обратилась к теме отношений с бывшим мужем.

    «Мне очень сложно отстаивать свою позицию, я не умею ни нападать, ни защищаться. Я привыкла быть козлом отпущения за чужие грехи. <…> Невероятно много боли в моем сердце», — написала она.

    Самойлова указала на то, что женщин приучили терпеть все ради сохранения брака, а когда они наконец решают уйти, то сталкиваются с травлей и осуждением.

    «Я убью ее и детей». О зависимостях и неадекватном поведении Джигана

    СМИ много лет муссируют скандалы вокруг Джигана и его семьи: потасовки, странное поведение (сбритые «для веселья» брови — пожалуй, самый безобидный эпизод), мат при детях. DJ Smash рассказал, что 15 лет назад рэпера два раза не пускали в клуб из-за того, что он принес с собой то молоток, то заточенную отвертку.

    Многое из этого, предположительно, происходило с рэпером на фоне употребления запрещенных веществ.

    Belkin Alexey/news.ru
    Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

    Пока была с ним, Самойлова пыталась помочь и направлять его, но не брала на себя вину за его поведение.

    «Я ни разу в жизни не подумала о том, что виновата в том, что происходит у него. Я прекрасно понимала, что не могу ему помочь. Какое-то время я закрывала глаза, какое-то время направляла его в правильную сторону. Но себя я не винила: он делал это до, во время и после меня», — пояснила она.

    Мать блогера Евгения Самойлова рассказала Собчак, что, получив документы о разводе, зять связался с ней и угрожал убить всю семью. С тех пор ее дочери приходится всюду ходить с личной охраной.

    Он позвонил мне. Мы вроде хорошо поговорили. Он сказал мне: «Я убью ее и убью детей. Ты же знаешь, что я себя не контролирую». Я как должна к этому относиться? Сидеть и ждать, когда он ее убьет? <…> Поэтому [нужна] охрана.

    Евгения Самойлова

    Мать Оксаны Самойловой

    Самойлова-старшая уточнила, что до этого дочери охрана никогда не требовалась: «Подписчики — хорошие, добрые люди. Их, что ли, бояться?»

    Оксана на прямой вопрос о том, угрожал ли ей Джиган с оружием, ответила утвердительно: такой случай был. Мать призналась, что уговаривала дочь уйти от мужа еще в 2020 году.

    «У него биполярность. Он меняется на глазах, становится другим человеком. У него агрессия. Сначала оберегает семью, потом у него все враги», — отметила Самойлова-старшая.

    По ее словам, бывший зять — «человек неплохой, просто больной». Отношения супругов сильно изменились после дебоша Джигана в Майами в 2020-м. Джиган клялся, что все в прошлом, и жена ему поверила, добавила Евгения Самойлова.

    «Меня называли аферисткой». О брачном контракте

    После срыва Джигана в 2020 году Самойлова решила заключить с ним брачный контракт. Тот согласился, чем немного успокоил супругу.

    «Меня называли брачной аферисткой. Ситуация вынудила меня предложить ему: все, что до 2020 года, единолично принадлежит мне, а все, что после, — тому, кто купил», — вспомнила она.

    Shatokhina Natalia/news.ru
    Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

    Она надеялась, что это обезопасит ее от повторения ситуации на Майами.

    «Мне хотелось убедить саму себя в том, что он меня любит. Если ты меня любишь, ты подпишешь. Если ты готов отдать все для того, чтобы быть со мной», — разоткровенничалась блогер.

    По условиям договора в случае развода она получала недостроенный дом в элитном поселке «Шато Соверен» и три инвестиционные квартиры в Москве. Однако, когда дело дошло до развода, Джиган передумал и подал апелляцию.

    А я уже настолько уставшая после этого периода развода, выяснения отношений, да еще все под камерами… <…> Я спросила: «Что ты хочешь?» Он: «Я хочу дом». <…> У меня не было внутреннего ресурса на то, чтобы сражаться за дом.

    Оксана Самойлова

    В итоге рэпер забрал дом и одну из квартир, а его бывшая жена получила две квартиры и компенсацию за дом. По ее словам, речь идет о сумме, составляющей примерно одну пятую его стоимости.

    Самойлова подчеркнула, что недовольна этим и хочет жить в своем доме.

    «Билет к психиатру обеспечен». О детях

    Евгения Самойлова отметила, что бывший зять не особенно занимался детьми, пока был женат на Оксане.

    «„Дети, здравствуйте, я вас люблю — поел и пошел <…> в качалку, в студию… Дети стали вдруг нужны отцу после развода“, — заявила Самойлова-старшая.

    Она отметила, что это легко проверить по соцсетям — фото, на которых Джиган проводит время с детьми, стали появляться у него лишь в последнее время. Раньше, по утверждению матери, ее дочери приходилось настаивать на том, чтобы сделать семейные фото, например, в отпуске.

    Shatokhina Natalia/news.ru
    Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

    «С одной стороны, хорошо, у детей хоть отец появился», — констатировала Евгения Самойлова.

    Самойлова-младшая осознает, что на фоне неспокойной обстановки в семье у детей будут психологические травмы.

    «Билет к психиатру и психологу им сто процентов обеспечен. Есть вещи, которые я просто не могу контролировать. Там, где я могу их защитить, я это делаю», — указала она.

    О чем будет продолжение интервью

    Во второй части своей исповеди Самойлова расскажет о стрельбе из карабина, которую Джиган устроил в своем доме в июле.

    СМИ писали, что он 10 часов удерживал персонал в заложниках, обвиняя в некоем заговоре, сливе данных и национализме. Одного из подчиненных обвинил в педофилии и ранил. Также Джиган якобы заглядывал с оружием в комнату сына.

    Дети очень испугались и прятались в шкафу. Собчак на днях опубликовала в своем канале кадры, которые Ариела отправила матери.

    «Мама, мы умрем. Он идет стрелять в нас», — обращалась дочь к Самойловой.

    Во время интервью я иногда не понимала, кто именно из нас сейчас матерится, а кто плачет. Настолько это казалось диким нам обеим. Уверена, покажется и вам.

    Ксения Собчак

    Полиция начала проверку по информации СМИ.

    Джигана отправили в израильский рехаб. Самойлова же вернулась в Москву из Милана, забрала детей, усилила охрану, наняла психолога и подала в суд иск об ограничении Джигана в родительских правах. Сам рэпер назвал сообщения о перестрелке провокацией.

    «Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили», — заявил он изданию Super.

    Джиган подтвердил, что находится в рехабе — «в Израиле, на святой земле, для того чтобы духовно наполняться», и добавил, что у него «все хорошо».

    Версию Самойловой поклонники узнают позже. Точной даты выхода второй части интервью пока нет, но вряд ли придется ждать слишком долго.

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