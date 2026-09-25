«Он подписал, и я подуспокоилась»: Самойлова раскрыла условия контракта с Джиганом

Самойлова получит имущество до 2020 года по брачному контракту с Джиганом

По брачному контракту блогера Оксаны Самойловой с рэпером Джиганом все имущество, приобретенное ею до 2020 года, при разводе осталось бы ей, а купленное позже досталось бы тому, кто его оформил. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак .

По словам Оксаны, договор заключили в 2020 году. К тому моменту пара была в браке уже восемь лет. Джиган, как отметила Самойлова, согласился на такие условия.

Решение подписать контракт она объяснила зависимостью мужа и его загулами.

«Мне хотелось убедить саму себя в том, что он меня любит. Мне казалось это классным, правильным решением. Он подписал, и я подуспокоилась», — призналась блогерша.

В начале июня Джиган устроил стрельбу и ранил охранника на глазах у детей. Он держал персонал в заложниках в своем доме на протяжении 10 часов.

Самойлова подала заявление на ограничение артиста в родительских правах.