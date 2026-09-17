17 сентября 2026 05:25 Потеряла всех близких и собирала бутылки. Как повернулась жизнь актрисы из «Место встречи изменить нельзя» Даниловой Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Наталья Данилова, известная по роли Вари в фильме «Место встречи изменить нельзя», умерла, немного не дожив до 71 года. Эффектную и талантливую актрису любили не только на экране и театральных подмостках. Однако свой путь она окончила в одиночестве, после череды страшных потерь.

Рассвет жизни и карьеры

Наталья Данилова родилась 25 сентября 1955 года в Ленинграде. Ее отец был археологом и доктором исторических наук, мать занималась филологией. Наташа росла творческой девочкой — писала стихи, играла на гитаре и уже в 13 лет оказалась на съемочной площадке. Она дебютировала в фильме Игоря Масленникова «Завтра, третьего апреля…». Режиссер вспоминал, что Наташе нужно было с ходу рассмеяться в кадре, и он пытался смешить ее специально, но юная актриса долго оставалась серьезной: «Мне же нужно играть!» Зато на камеру, для работы, расхохоталась легко и непринужденно. После этого фильма коллеги прочили Даниловой большое будущее в кино. И все к тому шло — она даже поступила в ЛГИТМиК сразу на второй курс. Красивая и трудолюбивая Наталья показала себя и как блестящая театральная актриса — после дипломного спектакля ее позвал на работу руководитель Большого драмтеатра Георгий Товстоногов.

Фото: РИА «Новости»

В БДТ она трудилась целых 15 лет. Сыграла в спектаклях «Ревизор», «Пиквикский клуб», «Дядя Ваня» и многих других. Еще два года в 1990-х Данилова выходила на сцену петербургского театра «Приют комедианта» (сейчас — Театр на Садовой). Она исполняла главную роль в спектакле «Медея».

Большой успех и первые трагедии

Настоящую популярность Наталье принес пятисерийный фильм «Место встречи изменить нельзя», вышедший на экраны в 1979 году. К тому времени она сыграла уже в пяти кинолентах, однако большинству зрителей запомнилась как младший сержант милиции Варя Синичкина, которая усыновила ребенка-подкидыша. Роль в «Месте встречи» была небольшой и несложной — амбициозная актриса даже не хотела на нее соглашаться. Но публика полюбила героиню, в которой сочетались доброта, обаяние, смелость и решительность. К счастью для киноманов, при работе над фильмом, снятом по роману Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия», концовку сделали более оптимистичной. В оригинале Варя погибла, но это не понравилось председателю Гостелерадио Сергею Лапину. В результате на экране Синичкина не только выжила, но и одним своим видом спасла от депрессии главного героя — влюбленного в нее старшего лейтенанта Владимира Шарапова. И почти никто не знал, что перед съемками сцены с младенцем актриса рыдала за кадром — совсем недавно в ее жизни произошла трагедия.

Фото: РИА «Новости»

Еще во время учебы в институте Наталья познакомилась с харизматичным Асхабом Абакаровым, который учился на режиссера, и вышла за него замуж. Незадолго до съемок она вынуждена была сделать аборт, поскольку пила по назначению врача сильные гормональные препараты, не зная, что ждет ребенка. Прервать беременность уговаривала мать, муж же умолял рискнуть и родить. Наталья сделала, по ее собственному выражению, «криминальный аборт» и лишилась возможности иметь детей. Можно представить себе, каково ей было вскоре после этого брать на руки и пеленать ребенка. Наталья разрыдалась и убежала со съемок. Ее утешил Владимир Высоцкий, сыгравший в фильме капитана милиции Глеба Жеглова.

Фото: РИА «Новости»

Актриса поделилась с бардом переживаниями и после получасовой беседы с ним смогла продолжить работу. Брак с Абакаровым затрещал по швам. Они расстались, а через несколько лет Наталья отклонила его предложение дать отношениям второй шанс. Вскоре Асхаб погиб в автокатастрофе. Данилова тяжело переживала его смерть, и это была далеко не последняя трагедия в ее жизни.

«Лежала и умирала в одиночестве»

После «Места встречи» карьера актрисы стала развиваться еще стремительнее. Посыпались предложения. В «Маленьких трагедиях» режиссер Михаил Швейцер предложил Наталье целых три роли на выбор — она предпочла играть княгиню Зинаиду Вольскую. Дальше — роли Пэт Фортескью в «Тайне „Черных дроздов“», Анны Одинцовой в «Отцах и детях», Елены Прозоровой в «Жизни Клима Самгина»… Расцвела и личная жизнь. После немалого количества романов Наталья обрела счастье с мужчиной по имени Сергей, называла второго мужа своим лучшим другом. Супруги мечтали усыновить ребенка. Но в 1990-х наступила черная полоса. После смерти Георгия Товстоногова актрису не слишком жаловали в БДТ, и ей пришлось уволиться. Заметных ролей в кино не давали. Сергей тяжело заболел и умер всего лишь в 45 лет, и примерно в то же время не стало матери.

Фото: РИА «Новости»

Столкнувшись с ударами судьбы, Данилова сама начала болеть. «Я лежала и просто умирала в полном одиночестве. Читала себе вслух книги, чтобы слышать свой голос. Ловила себя на том, что говорю с мамой, что-то отвечаю Сереже…» — вспоминала актриса позже. Денег на лекарства не хватало, и пришлось продавать ценные вещи, а когда они закончились — собирать и сдавать бутылки, чтобы прокормить себя и собаку. Других родных существ на земле у Натальи не осталось.

Однажды в парке меня узнали знакомые. Я как раз нагнулась под лавочку, чтобы достать пустую бутылку. «Наташа, это ты?» — услышала я голос. Когда поползли слухи, что я спилась, то оправдываться не стала. Наталья Данилова