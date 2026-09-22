Дочь Анны Ковальчук выйдет замуж за музыканта

Актриса Анна Ковальчук сообщила о скорой свадьбе своей 25-летней дочери Златы Ильченко. Об этом 21 сентября написал еженедельник «Семь дней» .

«Избранник дочери — певец. А остальное секрет, ничего больше не скажу», — заявила Ковальчук.

По данным журнала StarHit, будущим мужем Ильченко стал рок-музыкант Артем Розанира, который выступает под псевдонимом Тема Джесс. Он является солистом группы «Для дур». Отношений Злата не скрывала, регулярно появлялась на концертах коллектива, а также записывала с музыкантами ролики для социальных сетей.

Ранее певец Akmal’ (настоящее имя Акмаль Ходжаниязов) и его жена Александра Крутова отметили свадьбу в Санкт-Петербурге. Торжество творческая пара организовала в стиле исторического бала.