«Сгорела за пару месяцев». Причиной смерти актрисы Екатерины Дроновой стала лейкемия

«Екатерина Владимировна за пару месяцев сгорела от лейкемии», — поделилась женщина.

О смерти Дроновой ранее сообщил Молодежный театр на Фонтанке. Артистка состояла в его труппе с 1989 года. Помимо театральных ролей, она снималась в кино и телесериалах. Зрители могли увидеть ее в картинах «Нас венчали не в церкви» и «Хозяйка детского дома», а также в детективах «Улицы разбитых фонарей», «Каменская», «Тайны следствия» и «Васька».

В 2008 году актриса получила звание заслуженной артистки России.