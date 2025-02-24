ВСУ бегут, Одесса и Киев в огне. Что произошло в зоне СВО за неделю

Российские войска освободили населенные пункты Новоандреевка и Улаклы в ДНР, уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию разведки и семь складов боеприпасов. Об этих и других успехах ВС РФ в зоне СВО за минувшую неделю — в материале 360.ru.

Новоочеретоватое, Новолюбовка и Новоандреевка наши Российские подразделения 17 февраля продвинулись вперед на Времевском направлении и вошли в село Новоочеретоватое. Через три дня военные заняли центр населенного пункта, а на следующий день российские бойцы выбили украинских боевиков из села. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что сейчас военные зачищают населенный пункт, где уже подняли флаг России и Знамя Победы. В субботу, 22 февраля, Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новолюбовка в ЛНР. Село перешло под контроль подразделений группировки войск «Запад» в результате решительных действий бойцов. Военные нанесли поражение живой силе и технике бригад украинской армии в районах Новой Кругляковки, Боровой, Кондрашовки, Голубовки и Шийковки. «Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США», — сообщили в министерстве обороны.

Подразделения группировки войск «Центр» 23 февраля завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка, а подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Улаклы в ДНР. Подземный бункер ВСУ разбит В Славянске российские военные 22 февраля уничтожили подземный командный пункт ВСУ, который располагался в подвале одной из школ. Украинские боевики использовали этот бункер, чтобы вести координацию боевых действий своих группировок. Также бойцы уничтожили расположенный неподалеку от школы склад украинцев с боеприпасами. Российские войска улучшили свое тактическое положение, а ВСУ за этот день потеряли около 985 человек. Также Украина лишилась одной БМП, десяти боевых бронированных машин, в том числе двух «Козаков» и одного «Новатора», двух бронетранспортеров М113 производства США, одного бронетранспортера VAB производства Франции, 19 артиллерийских орудий. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция разведки и семь складов боеприпасов.

Фото: РИА «Новости»

Взрывы всю неделю гремели в Одессе и Киеве На неделе российские военные нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. Для удара использовались высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники. «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — отметили в Минобороны РФ. Военкоры сообщили об ударе, которые российские военные нанесли по объектам в Одессе и области. «Мощный комбинированный удар нанесен по вражеским объектам в Одессе и регионе. Прогремели около 15 взрывов, фиксируются пожары», — отметили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны». Российские войска также ударили по месту проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горючего, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины. Атаковали оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетами и артиллерией.

В ночь на 23 февраля российские военные нанесли массовый удар «Геранями» и ракетами по Киеву и другим районам Украины. Около 13 прилетов пришлось по энергетической инфраструктуре столицы, в городе разгорелись пожары. Взрывы также звучали в Чернигове, Сумах, Херсоне и Кривом Роге. В Хмельницкой области в очередной раз попал аэродром в Староконстантинове. В Житомирской области в Черняхове дронами накрыли военные склады ВСУ. В Одесской области «букет» «Гераней» ударил по энергетической инфраструктуре — повреждены подстанции в Великодолинском и Ильичевске. За ночь на Украину отправилось около 200 беспилотников.

Курское приграничье: последние новости В понедельник, 17 февраля, стало известно об освобождении села Свердликово в Курской области. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ и отразили четыре контратаки противника. Во время освобождения населенного пункта российские военные взяли под контроль трассу Суджа — Рыльск. «Тульские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населенного пункта Свердликово и взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск», — рассказала в министерстве обороны. В День защитника Отечества российские вертолетчики нанесли ракетный удар по ВСУ и бронетехнике в курском приграничье. Пилоты на вертолете Ка-52М осуществляли поддержку подразделений группировки войск «Север». Наводчик подтвердил уничтожение целей. Также стало известно, что российские бойцы завершили зачистку хутора Марьевка в Суджанском районе, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон. В хуторе нашли тела расстрелянных местных жителей.

Фото: РИА «Новости»

За последнюю неделю у границы Курской области увеличилась активность полетов украинских истребителей F-16, которых сопровождали два истребителя МиГ-29. Раньше их замечали только у границы с Сумской областью. Российские ракетчики за неделю сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 73 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Также на счету систем ПВО сбитый украинский МиГ-29. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотников и подготовки операторов дронов, а также складам боеприпасов и горючего ВСУ в 157 районах.