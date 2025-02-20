Российские военные ударили по объектам энергетики, снабжающим украинский ВПК

Российские военные нанесли высокоточные удары по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщило министерство обороны в ежедневной сводке .

Для удара использовались высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.

Украинский министр энергетики Герман Галущенко в соцсетях сообщил, что удар пришелся по газовой инфраструктуре. По данным командования Воздушных сил страны, под удар попали Харьковская, Сумская, Одесская и Киевская области.

В выходные российские военные поразили инфраструктуру аэродромов и цех сборки беспилотников на Украине.