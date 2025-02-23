Военкоры сообщили о мощном ударе по Одессе

«Мощный комбинированный удар нанесен по вражеским объектам в Одессе и регионе. Прогремели около 15 взрывов, фиксируются пожары», — сообщили военкоры.
По информации канала, ударам подверглись объекты в Одессе и Одесской области.
В ночь на 21 февраля пророссийское подполье сообщило о серии мощнейших взрывов в Затоке. В этом небольшом поселке под Одессой находится главный мост НАТО — единственный сухопутный путь доставки оружия из Румынии. По мосту нанесли сразу два удара ОТРК «Искандер-М».
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