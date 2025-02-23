Военкоры сообщили о мощном ударе по Одессе

По вражеским объектам в Одессе нанесли мощный удар. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Мощный комбинированный удар нанесен по вражеским объектам в Одессе и регионе. Прогремели около 15 взрывов, фиксируются пожары», — сообщили военкоры.

В ночь на 21 февраля пророссийское подполье сообщило о серии мощнейших взрывов в Затоке. В этом небольшом поселке под Одессой находится главный мост НАТО — единственный сухопутный путь доставки оружия из Румынии. По мосту нанесли сразу два удара ОТРК «Искандер-М».