Российские бойцы во время освобождения Свердликова в Курской области взяли под контроль трассу Суджа — Рыльск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Тульские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населенного пункта Свердликово и взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск», — подчеркнули в министерстве.

Об освобождении населенного пункта Свердликово стало известно 17 февраля. Он перешел под контроль подразделений группировки войск «Север». Тогда же ВС России нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ и отразили четыре контратаки врага.

Потери украинской армии за время боев в Курской области превысили 60 тысяч человек по состоянию на 13 февраля. Российские бойцы уничтожают большое количество вражеской техники.