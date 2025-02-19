Российские бойцы во время освобождения Свердликова в Курской области взяли под контроль трассу Суджа — Рыльск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
«Тульские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населенного пункта Свердликово и взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск», — подчеркнули в министерстве.
Об освобождении населенного пункта Свердликово стало известно 17 февраля. Он перешел под контроль подразделений группировки войск «Север». Тогда же ВС России нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ и отразили четыре контратаки врага.
Потери украинской армии за время боев в Курской области превысили 60 тысяч человек по состоянию на 13 февраля. Российские бойцы уничтожают большое количество вражеской техники.
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