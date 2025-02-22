Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новолюбовка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным министерства, село перешло под контроль подразделений группировки войск «Запад» в результате решительных действий бойцов. ВС России нанесли поражение живой силе и технике бригад украинской армии в районах Новой Кругляковки, Боровой, Кондрашовки, Голубовки и Шийковки.

«Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США», — сообщили в министерстве.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал Украине «упасть в ноги» американцам и капитулировать. Политик с иронией предположил, что у украинских властей второй путь — использовать «белый порошок из стола» и попытаться успокоиться, «подружившись с собой».