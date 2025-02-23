Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Под контроль армии перешли Улаклы и Новоандреевка.

«В результате решительных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики», — сообщили в пресс-службе.

Новоандреевка перешла под контроль подразделений группировки войск «Центр».

Накануне ВС России освободили населенный пункт Новолюбовка в Луганской Народной Республике. Село взяли под контроль военные группировки войск «Запад».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее посоветовал Украине капитулировать и «упасть в ноги» американцам. Также украинские власти могут «использовать белый порошок» и успокоиться, с иронией заявил политик.