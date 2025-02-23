Российские вертолетчики нанесли ракетный удар по вражеским позициям в Курской области

Минобороны: экипаж вертолета Ка-52М нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области

Российские военные на вертолете Ка-52М нанесли ракетный удар по украинским формированиям и бронетехнике в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Как сообщили в ведомстве, удар был осуществлен в рамках огневой поддержки подразделений группировки «Север». Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей.

Также в министерстве отметили, что после завершения операции экипажи осуществили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и произвели отстрел тепловых ловушек для предотвращения попадания ракет ПЗРК противника.

Ранее появились сообщения, что в последнюю неделю в районе границы Курской области, начиная с 15 февраля, увеличилась активность полетов истребителей F-16 ВСУ.