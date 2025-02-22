Бойцы ликвидировали подземный командный пункт ВСУ в Славянске

В Славянске Вооруженные силы России уничтожили подземный командный пункт ВСУ, который располагался в подвале одной из школ. Об этом сообщил Telegram-канал «Дневник десантника» .

Как сообщили авторы канала, украинские боевики использовали этот бункер, чтобы вести координацию боевых действий своих группировок.

Кроме самого командного пункта, российские бойцы уничтожили расположенный неподалеку от школы склад ВСУ с боеприпасами.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Курской области за 21 февраля российские военные отразили три контратаки со стороны ВСУ в ходе своего наступления на позиции украинских формирований.