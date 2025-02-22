Бойцы ликвидировали подземный командный пункт ВСУ в Славянске

Дневник десантника: российские бойцы уничтожили подземный бункер ВСУ в Славянске

Фото: РИА «Новости»

В Славянске Вооруженные силы России уничтожили подземный командный пункт ВСУ, который располагался в подвале одной из школ. Об этом сообщил Telegram-канал «Дневник десантника».

Как сообщили авторы канала, украинские боевики использовали этот бункер, чтобы вести координацию боевых действий своих группировок.

Кроме самого командного пункта, российские бойцы уничтожили расположенный неподалеку от школы склад ВСУ с боеприпасами.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Курской области за 21 февраля российские военные отразили три контратаки со стороны ВСУ в ходе своего наступления на позиции украинских формирований.

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