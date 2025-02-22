За последнюю неделю, с 15 февраля, увеличилась активность полетов истребителей F-16 ВСУ в районе границы Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел Спецназа» .

«Вновь возобновилась активность истребителей американского производства. Только на этот раз они все чаще отмечаются на Курском направлении», — написали авторы канала.

При этом прежде F-16 подлетали только к границе с Сумской областью, теперь все чаще их стали фиксировать у границы с Россией. Как правило, американский истребитель сопровождают два истребителя МиГ-29.

Недавно стало известно, по какой причине летом 2024 года Украина ошибочно сбила зенитным ракетным комплексом Patriot поставленный США истребитель F-16.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что на фоне смещения всеобщего фокуса внимания на деятельность президента США Дональда Трампа, украинские военные втихую копят силы и готовятся к новым ударам. Генерал-майор призвал быть бдительнее и не обольщаться громкими заявлениями Трампа.