Средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29, а также 58 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотников и подготовки операторов дронов, а также складам боеприпасов и горючего ВСУ в 157 районах.

Российские бойцы также освободили населенный пункт Новолюбовка в ЛНР.

Село перешло под контроль подразделений группировки войск «Запад». Противник потерял более 200 военнослужащих, а также танк и бронетранспортер M113, произведенные в США.