Российские военные вошли в село Новоочеретоватое

Российские войска продвинулись вперед на Времевском направлении и вошли в село Новоочеретоватое, идут ожесточенные бои. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись северо-западней Великой Новоселки на Времевском направлении и зашли в село Новоочеретоватое. Там сейчас идут ожесточенные кровопролитные бои», — сказал он.

Рогов добавил, что бойцы ВС РФ закрепились в южной и юго-восточной части населенного пункта, продолжая продвигаться вперед.

Времевское направление находится на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Времевка 18 января 2025 года, а после нее и поселок городского типа Великая Новоселка перешел под контроль российской армии. Его зачистили от украинских боевиков 26 января.

Ранее Рогов заявил, что поступила оперативная информация о подготовке Киевом серии провокаций на территории России, в частности, организации терактов и повышении интенсивности обстрелов.