МО: ВС России нанесли удар по аэродромам и местам сборов руководства ВСУ

Российские военные поразили места проведения сборов руководящего состава ВСУ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горючего, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 142 районах», — уточнили в оборонном ведомстве.

Удары нанесли оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВСУ. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемые авиабомбы типа Hammer, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 73 БПЛА.

Также Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Под контроль армии перешли Улаклы и Новоандреевка. Накануне ВС России освободили населенный пункт Новолюбовка в ЛНР.