«Птички» в деле. Недавно созданные беспилотные войска изгнали ВСУ из Миропольского

Активное участие в освобождении Миропольского в Сумской области и Диброва в ДНР приняли беспилотные войска. Боевые действия на Украине показали, что дроноводы встали в авангарде армии, без них не обходится ни одна победа. В чем задача недавно созданного рода войск и как стать одним из операторов «птичек», узнал 360.ru.

Вклад войск БПЛА в освобождение Миропольского и Диброва Группировка войск «Север» установила контроль над поселком Миропольское на стыке границ Беловского района Курской области и Краснояружского района Белгородской области.

Подразделения группировки «Юг» заняли село Диброва. Оно находится в трех километрах от Рай-Александровки на перекрестке, стратегически значимом для будущего наступления на Славянск. «Значительную роль сыграли подразделения войск беспилотных систем, которые круглосуточно применяли ударные FPV-дроны, вели разведку и предоставляли точные данные для нанесения огня по противнику», — заявила пресс-служба Минобороны. Отдельный род войск БпС Министр обороны Андрей Белоусов анонсировал создание отдельного рода войск на коллегии министерства в декабре 2024 года. Спустя полгода об их развертывании на совещании в Кремле сообщил президент России Владимир Путин.

Отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Владимир Путин Президент России

На тот момент, по информации главы государства, до 50% украинской техники и объектов уничтожали либо повреждали операторы БПЛА. Путин заявил, что ВС России накопили хороший опыт для того, чтобы создать отдельный род войск. Их формирование завершилось к ноябрю. Полки беспилотных систем создали во всех пяти военных округах. Они работали по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск.

Беспилотные войска играют ключевую роль в реализации любых боевых действий, не только в зоне специальной военной операции, но и во всем мире, сообщил 360.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев. «Поэтому и было принято решение Министерством обороны о создании нового вида войск», — сказал он. Использование беспилотников в зоне СВО Беспилотники в зоне СВО используются для решения большого количества задач. Гендиректор КБ «Страж», лауреат премии губернатора Московской области в номинации «Народный ВПК» Артем Потапов назвал 360.ru основные.

«Это разведка, ударные дроны, доставка продуктов. Доставка всех самых необходимых вещей, таких как аккумуляторные батареи. Также боекомплект носят, то есть патроны, в труднодоступные места, где люди не могут произвести выход», — сказал он. Существует линейка БПЛА для прокладки кабельных трасс, с помощью которых военнослужащие создают внутреннюю сеть связи, защищенную от систем РЭБ. Используются так называемые дроны-электрички. Потапов сообщил, что это грузовики, которые доставляют воду и продукты на позиции. Современные беспилотники способны выводить из строя бронетехнику, системы связи, уничтожать опорные пункты, живую силу противника. Они подходят для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, минирования и разминирования местности.

«Сейчас применяются модификации, когда на наземные робототехнические комплексы на колесах и гусеницах устанавливается какое-то количество летающих дронов. <…> Безэкипажные катера, которые подплывают, открываются люки, взлетают беспилотные системы», — добавил Кондратьев. Обучение операторов военных дронов Подготовка дроноводов проводится в учебных центрах Минобороны, сообщил Кондратьев. Это связано со спецификой устройств. «На борту этих дронов применяются специализированные боевые части. Дроны уже могут переносить стрелковое, в том числе, вооружение, различные виды этих боевых частей. <…> Знания очень специализированные», — объяснил собеседник 360.ru.

Интересно Базовый срок подготовки оператора, который может решать элементарные боевые задачи, составляет порядка трех месяцев. Затем потребуется постоянное повышение квалификации.

Технологическая революция, даже небольшая, случается, по словам Кондратьева, не чаще раза в месяц. Поэтому дроноводы вынуждены постоянно осваивать новые технологии, типы устройств и тактические приемы их применения. Потапов сообщил, что обучением личного состава наряду с аккредитованными министерством кластерами занимаются специальные школы и волонтерские организации, например, «Ворон».

«То есть они обучают именно технической части плюс как взаимодействовать с другими подразделениями, как работать с самой техникой, ну и как управлять самим дроном», — рассказал он. Война дронов Если раньше к поддержке сухопутных операций привлекались штурмовые группы и бронетехника, то теперь любые маневры у зоны боевого соприкосновения засекут с воздуха. Кондратьев заявил, что фактически идет война дронов, которая состоит из двух основных элементов: самих БПЛА и средств противодействия им.

Это самое существенное изменение, которое произошло в ведении боевых действий. Фактически кто сейчас контролирует непосредственно поле боя? Контролирует тот, у кого беспилотников больше и их уровень технологического развития выше. Максим Кондратьев Основатель учебного центра беспилотной авиации

Средства защиты постоянно совершенствуются и более эффективно работают по отношению к средствам противодействия. Кроме того, на характер боевых действий влияет принцип гибридности атак, по которому дроны из разных сфер встраиваются один в другой. «Когда начинается эта война дронов во всех сферах: земля — воздух, земля — вода, под водой. Вот мы к этому идем», — предупредил создатель учебного центра.

Следующим этапом, по прогнозу Кондратьева, станет более широкое, чем сейчас, применение систем искусственного интеллекта, когда операторы начнут управлять не отдельными дронами, а роем. Элементарные задачи будут решать нейросети на борту этих устройств, повышая эффективность и снижая нагрузку на дроноводов.