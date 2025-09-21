ВС России начали применять новую тактику боев с помощью БПЛА

Российские войска стали применять в зоне спецоперации «дроны-матки», чтобы увеличить дальность поражения целей. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal .

Украинские военные рассказали, что тактика ВС России изменилась: теперь они направляют тяжелые БПЛА типа «матка», вылетающие далеко за линию контроля. Эти беспилотники выпускают более мелкие дроны, которые бьют по технике ВСУ.

«Матка также служит ретрансляционной антенной, поддерживая связь беспилотников с пилотами», — добавила газета.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев подтвердил, что российская армия ударила по складу боеприпасов и базе ВСУ в Снигиревском районе Николаевской области. Он отметил, что взрыв слышали даже в Баштанке.

По его словам, из места дислокации ВСУ вывезли не менее двух грузовиков с телами погибших боевиков. На место прилета прибыло много машин скорой помощи.