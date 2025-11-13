Не просто дроноводы. Для чего в России создали беспилотные войска и как теперь изменится ситуация на фронте

Украина стонет от засилья российских дронов в небе — как в зоне СВО, так и над объектами ВПК внутри страны. За последний год насыщенность нашей армии различными типами БПЛА значительно выросла, и это логично привело к созданию войск беспилотных систем. Какими будут эти подразделения, кто войдет в состав и какие перспективы у коптерных войск — в материале 360.ru.

От идеи до реализации — меньше года В последнее время количество жалоб на российские дроны со стороны украинских боевиков возросло в разы — беспилотники ВС РФ практически «отжали» небо у ВСУ. И тому есть несколько причин. Производственные возможности российского ВПК значительно увеличились по сравнению с периодом начала СВО. Вместе с ростом количества беспилотников в армии повысилась и эффективность расчетов БПЛА. Также на успехи российских дроноводов повлияло и системное развитие в этой области, не только техническое, но и управленческое.

Идея по созданию войск беспилотных систем (БпС) витала в воздухе давно, но конкретно в предложение вылилась в декабре 2024 года. Его озвучил министр обороны Андрей Белоусов. В июне президент России Владимир Путин подтвердил, что разработка идет полным ходом. «Отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем, как отдельный род войск. И надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем», — отметил глава государства.

Интересно Эмблема войск БпС представляет собой скрещенные стрелу и меч, поверх которых наложено изображение микросхемы с золотой звездой. Эмблема войск БпС представляет собой скрещенные стрелу и меч, поверх которых наложено изображение микросхемы с золотой звездой.

Формирование подразделений планировалось завершить в третьем квартале 2025 года. И вот, в первой половине ноября в интервью изданию kp.ru замначальника войск БпС полковник Сергей Иштуганов рассказал, что эти самые войска созданы и успешно внедрены в российскую армию. «У нас уже сформированы штатные полки, батальоны и другие единицы. Их боевая работа ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск», — отметил Иштуганов.

Подразделения дроноводов существовали и ранее, но теперь они узаконены соответствующим решением руководства, рассказал 360.ru военный эксперт, руководитель Ассоциации структур безопасности «Русь», полковник запаса Роман Насонов. «На основании созданной структуры формируются воинские части. Наибольшее тактическое звено — это полки, состоящие из батальонов», — отметил офицер. Помимо инженерных специалистов, в состав таких частей входит огромное количество технического персонала, метрологическая и метеорологическая службы, технические мастерские, разведывательные управления и центры боевого управления, которые будут регулировать работу новых частей. Также в войска БпС входит снабжение, добавил Насонов.

Вторая рука и второй глаз: для чего нужен новый род войск ВС России состоят из трех видов войск: сухопутные, военно-космические силы (ВКС) и военно-морской флот (ВМФ). Также есть два самостоятельных рода войск: войска стратегического назначения и воздушно-десантные войска (ВДВ). Сухопутные войска состоят из: мотострелковых, танковых, ракетных, артиллерии и противовоздушной обороны (ПВО). Войска беспилотной авиации идут как отдельный род войск. Они не входят в состав сухопутных, а располагаются несколько выше, отметил полковник запаса. «Интересы его применения не ограничиваются масштабами сухопутного театра военных действий. Они также весьма эффективно будут применяться на морской и океанской зонах», — пояснил Насонов.

По словам офицера, решение о создании отдельного рода войск привело в порядок ту структуру, которая уже существовала, и дало ей возможность действовать более эффективно, слаженно и грамотно. Россия в этом не спешила, но сделала все системно и глобально. «В середине прошлого года в России приняли дополнительно 227 государственных стандартов, которые абсолютно четко, единообразно определили характеристики, составные части, порядок применения, задачи, которые возлагаются на беспилотную авиацию в целом. Здесь же возникла новая терминология, методология, принцип, составные части, на основании которых теперь все стало ясно, все стало на свои места», — пояснил Насонов. Также сформируют определенные уставные требования, где будут описаны порядок, очередность тех или других характеристик и действий, которые данные структурные подразделения должны сделать в той или другой обстановке. «Поэтому это очень системное, очень правильное решение», — подчеркнул офицер запаса.

Основу новых войск составят те военнослужащие, которые уже управляют дронами и раскиданы по разным частям. Их будут тестировать, и при соответствии предъявленным требованиям направлять в новые структурные подразделения. Полковник запаса отметил, что сейчас дроноводам приходится самостоятельно заниматься ремонтом и доработкой устройств, но это не их задача, этим будет заниматься отдельное подразделение в составе войск БпС. По его мнению, задача операторов — управлять, правильно выстраивать отношения с метеорологами, понимать по каким высотам работать, быть в связке с разведывательными подразделениями.

Они будут более грамотно воевать. Они будут иметь не только одну руку, но и вторую руку. Будут иметь не только один глаз, но и второй глаз. Они значительно повысят свои возможности. Роман Насонов

Перспективы БпС Замначальника войск БпС Иштуганов рассказал, что апробацию новых дронов и средств РЭБ проводят штатные подразделения в тесном взаимодействии с производителями.

Такая тенденция наметилась уже давно: разработчики боевых систем получают обратную связь от военных и дорабатывают свое творение с учетом меняющейся обстановки. В случае с беспилотниками поступили также. «Противник играет частотами — мы перенастраиваем комплексы радиоэлектронной борьбы. Враг начинает нас давить РЭБом — мы уходим на другие частоты. И это — процесс перманентный, требующий в том числе и технических знаний», — пояснил Иштуганов. По словам офицера, специалистов для войск БпС уже готовят в вузах Минобороны, а также в военно-учебных центрах при гражданских вузах, в общественных организациях и на предприятиях-изготовителях образцов беспилотных систем. «Но уже сегодня ведется работа по созданию высшего военного учебного заведения войск беспилотных систем», — подчеркнул собеседник издания.

По словам Насонова, создание высшего учебного заведения необходимо, чтобы новые войска качественно выполняли возложенные на них обязанности. Помимо отдельного вуза в академии родов войск, введут дополнительные кафедры, которые будут обучать организации взаимодействия управления данным родовым войском.

Задача очень перспективная и очень трудная. От того, насколько эффективно к ней подойдем, будет и должный результат. Роман Насонов

Насонов добавил, что уже сейчас в вузах есть «ребята-головастики, толковые», которые смогут применить свои таланты в этом направлении, и теперь у них есть такая возможность.

История беспилотников Первые беспилотники изобрели еще в 1960-х годах в Советском Союзе. Это были громоздкие машины, которые использовали для разведки. Например, легендарный ТУ-141 «Стриж». Тогда же стало ясно, что упор в разработке беспилотников нужно делать на небольшие габариты и маневренность. Беспилотник «Орлан-10» приняли на вооружение в 2010 году. Это разведывательный дрон, летающий на высоте до пяти километров. Его младший брат «Орион» — гибридный средневысотный беспилотник, на вооружении с 2016 года. Оба БПЛА воюют с ВСУ в зоне СВО.

Впоследствии российские разработчики сделали ставку на дроны-камикадзе. В 2022 году разработчики представили «Герань» — беспилотник летает на сверхнизких высотах и долетает до удаленных районов Украины. Производители «научили» «Герани» обходить вражеские системы ПВО и РЭБ, а также снабдили дроны искусственным интеллектом для выбора цели. Также на вооружении ВС РФ стоят эффективные беспилотные снаряды, например, знаменитый «Ланцет». Это барражирующие боеприпасы, поражающие цели в пикировании.

Особая каста — FPV-дроны — небольшие дешевые коптеры с управлением от первого лица. Благодаря простоте их выпускают тысячами самых разных видов. В 2025 году состоялась полноценная премьера беспилотника «Рубикон». Он хорошо показал себя во время освобождения Курской области, перерубив логистику курской группировки ВСУ. Это было весомым вкладом в разгром украинских войск. Российские конструкторы дорабатывают тяжелые беспилотники самолетного типа «Охотник». Они будут вести разведку на огромных высотах вне зоны поражения противника.