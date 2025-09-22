Новую тактику российских военных назвали ночным кошмаром для ВСУ

У российских дронов расширился радиус действия, что превратило логистику на фронте в ночной кошмар для украинских боевиков. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в ВСУ.

По информации издания, беспилотники ВС России стали гораздо точнее поражать цели с помощью новой тактики. Тяжелые дроны типа «матка» вылетают значительно дальше линии контроля, после чего выпускают небольшие БПЛА со взрывчаткой, которые атакуют украинскую технику.

Источник WSJ добавил, что такие дроны-матки также несут функции ретранслятора сигнала.

Ранее стало известно, что на Украине истребитель F-16 выпустил по российскому беспилотнику ракету за сотни тысяч долларов. Дрон ВС России стоит в десятки раз дешевле.