Путин сообщил о создании нового рода войск беспилотных систем

Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.

«Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие», — заявил глава государства.

Путин отметил своевременность такого решения и добавил, что российские военные накопили хороший опыт для создания подобного рода войск. Он отметил, что речь идет о подготовке кадров, производстве, техническом оснащении, способном усилить боевые возможности российской армии.

На совещании Путин также отметил, что новая госпрограмма вооружений предусматривает создание универсальной системы ПВО, способной эффективно поражать любые цели, вне зависимости от их типа.