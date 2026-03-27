Минобороны показало работу модернизированного «Града» с защитой от дронов

На записи видно, что боевую машину доработали с учетом угрозы атаки беспилотников. Кабину и пакет направляющих прикрыли решетчатыми экранами, а на крыше кабины разместили модули системы радиоэлектронной борьбы. В ведомстве уточнили, что этот комплекс РЭБ предназначен для подавления каналов управления дронами.

«Небо кишит дронами, поэтому работаем максимально быстро и слаженно. Выезжаем под прикрытием постов воздушного наблюдения. Используем отечественные средства связи — она бесперебойная, слышим друг друга отлично, все работает исправно», — пояснил командир боевой машины с позывным Потап.

По данным пресс-службы, расчет нанес удар по скрытому укрепрайону противника, расположенному в лесополосах Днепропетровской области.

В начале марта мэр Днепропетровска Борис Филатов заявлял, что российские силы последовательно приближаются к городу. Он называл Днепропетровск одной из ключевых целей, а ситуацию вокруг него — возможным переломным моментом конфликта.